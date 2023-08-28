Участники ночного заплыва плавали в центре Копенгагена

Безопасно и приятно поплавать прямо в центре города, ещё и ночью, можно в столице Дании. Чтобы..

[Мюе Нюегор, зам. мэра Копенгагена по вопросам культуры и отдыха]:

«Гавань Копенгагена – одна из самых чистых в Северной Европе. Очень важно использовать её для отдыха. Мы много говорим о важности зелёных зон, но и синие зоны также важны».

Безопасно и приятно поплавать прямо в центре города, ещё и ночью, можно в столице Дании. Чтобы продемонстрировать это, в Копенгагене организовали массовый ночной заплыв по каналам.

Участникам выдали светящиеся буи. Двухкилометровый водный маршрут лежит мимо дворца Кристиансборг, где находится датский парламент.

[участник заплыва]:

«Я только что проплыл по кругу два километра. Чувствую себя прекрасно. Было очень тепло, никаких течений. Обычно я плаваю на побережье, где много течений и волн, поэтому для меня это было как коллективное купание в ванне. Если бы я знал, что вода такая тёплая, то не надел бы гидрокостюм». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Мой брат любил плавать в открытой воде. Перед смертью он сказал мне, что хотел бы, чтобы я тоже плавала. Если бы он был жив, то участвовал бы в этом заплыве, поэтому я хотела сделать это в память о нём».

За безопасностью пловцов следят спасатели. Всё прошло без происшествий.

[Пиа Йохансен, глава клуба пловцов]:

«Мы очень гордимся Копенгагеном. Тем, что можем плавать в каналах в центре города. Так что это просто вечеринка в честь сообщества датского плавания».

Этот заплыв – не соревнование. Все частники получают памятные медали.

Серию заплывов проводят в рамках ежегодного фестиваля плавания, который длится два дня. В нём в целом участвуют около 3700 человек.

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