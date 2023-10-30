В Акапулько растёт число жертв урагана «Отис»

В Мексике растёт число погибших в результате нашествия урагана «Отис». Жертв уже 48. Ураган был пятой..

В Мексике растёт число погибших в результате нашествия урагана «Отис». Жертв уже 48.

Ураган был пятой категории, и его назвали самым сильным для восточной части Тихого океана за всю историю наблюдений.

Больше всего пострадал курорт Акапулько. В городе по-прежнему нет света.

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Здесь также выстроились очереди за водой. Люди ждут часами и жалуются на отсутствие помощи от властей.

[местная жительница]:

«Нам нужны еда и вода. Воду привезли, но посмотрите, сколько нас. Нас так много, воды не хватит». [местная жительница]:

«Где поддержка властей? Взгляните на эту очередь. Нам сказали, что воду привезут в 8 утра, и мы здесь с пяти. Рискуем быть ограбленными, потому что грабят на улицах сейчас сплошь и рядом».

В затруднительном положении оказалось и местное похоронное бюро.

[Маурильо Руис, владелец похоронного бюро]:

«Поскольку нет света, мы не можем обработать тела, и у нас нет разрешения на захоронение. Придётся ждать два-три дня. Многие похоронные бюро оставили тела на дому и не забрали. Мы помогаем таким семьям. К нам обращаются люди, которые больше не могут держать умерших дома, и мы забираем тела сюда».

По данным властей, в целом в штате Герреро «Отис» повредил около 274 тысяч жилых домов, а также около 600 отелей.

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