В Акапулько растёт число жертв урагана «Отис»

В Мексике растёт число погибших в результате нашествия урагана «Отис». Жертв уже 48. Ураган был пятой..
Дата загрузки: 2023-10-30
В Мексике растёт число погибших в результате нашествия урагана «Отис». Жертв уже 48.
Ураган был пятой категории, и его назвали самым сильным для восточной части Тихого океана за всю историю наблюдений.
Больше всего пострадал курорт Акапулько. В городе по-прежнему нет света.
Здесь также выстроились очереди за водой. Люди ждут часами и жалуются на отсутствие помощи от властей.
[местная жительница]:
«Нам нужны еда и вода. Воду привезли, но посмотрите, сколько нас. Нас так много, воды не хватит».
[местная жительница]:
«Где поддержка властей? Взгляните на эту очередь. Нам сказали, что воду привезут в 8 утра, и мы здесь с пяти. Рискуем быть ограбленными, потому что грабят на улицах сейчас сплошь и рядом».
В затруднительном положении оказалось и местное похоронное бюро.
[Маурильо Руис, владелец похоронного бюро]:
«Поскольку нет света, мы не можем обработать тела, и у нас нет разрешения на захоронение. Придётся ждать два-три дня. Многие похоронные бюро оставили тела на дому и не забрали. Мы помогаем таким семьям. К нам обращаются люди, которые больше не могут держать умерших дома, и мы забираем тела сюда».
По данным властей, в целом в штате Герреро «Отис» повредил около 274 тысяч жилых домов, а также около 600 отелей.
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