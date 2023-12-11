Торнадо в Теннесси: шестеро погибших

Кадры из американского штата Теннесси. Это результат сильных штормов и торнадо, которые обрушились на регион в..
Дата загрузки: 2023-12-11
Кадры из американского штата Теннесси. Это результат сильных штормов и торнадо, которые обрушились на регион в выходные. Жертвами стали шесть человек в округах Нэшвилл и Монтгомери. В том числе погибли двое детей. Ещё 13 человек пострадали и доставлены в больницы.
У этого мужчины погиб сотрудник и друг.
[Грег Чэнс, житель Нэшвилла]:
«Ему был 31 год. У него десятилетний сын. Это ещё одна причина, по которой я не спал прошлой ночью. Я рад, что мы живы, но мне очень больно из-за того, что прошлой ночью мы его потеряли».
Жители Нэшвилла описывают, что им пришлось пережить.
[Боб Найт, житель Нэшвилла]:
«Стало совсем темно. Было похоже, будто ты внутри… Не знаю, как это объяснить… Будто ты внутри пылесоса, и вокруг вращаются все эти штуки. Было очень громко».
[Эллен Шлавач, жительница Нэшвилла]:
«Честно говоря, сначала мы подумали: “Ого, что будет дальше? Пошли на улицу посмотрим”. Но мы быстро поняли, что нужно собрать всех домашних питомцев и спрятаться в ванной. Дом трясся. На него упало дерево. Было очень громко и очень страшно».
Более 40 тысяч жителей Теннесси остались без электроэнергии. Власти говорят, что делают всё возможное, чтобы восстановить электроснабжение как можно скорее.
В городах Кларксвилл и Нэшвилл организовали эвакуационные центры.
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