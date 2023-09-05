Индиец создал портрет Моди из 7200 бриллиантов

Когда ты премьер-министр, и граждане твоей страны хотят выложить твой портрет из бриллиантов – наверное, это..

Когда ты премьер-министр, и граждане твоей страны хотят выложить твой портрет из бриллиантов – наверное, это показатель народного признания.

Именно так случилось в Индии.

Это художник из Гуджарата Випул Джайпивала. По совместительству он архитектор и дизайнер интерьеров. Випул решил сделать премьеру Нарендре Моди необычный подарок на день рождения.

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Не пропусти самое интересное! Подписаться «Поскольку премьер-министру Моди исполняется 72 года, я использовал 7200 бриллиантов для этого портрета. Хочу подарить его ему от имени всего штата Гуджарат».

Художник творит в городе Сурат. В ход пошли бриллианты четырёх разных сортов. На создание портрета ушло 3,5 месяца.

Впрочем, художник, похоже, немного обсчитался. На самом деле Моди исполняется не 72, а 73 года. Но портрет он всё равно подарит. День рождения у премьера 17 сентября.

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