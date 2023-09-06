Испанский автобренд CUPRA представил на выставке IAA Mobility в Мюнхене концепт-кар DarkRebel. Он имеет полностью оригинальный..

Какие новинки представили на автошоу IAA Mobility в Мюнхене

Испанский автобренд CUPRA представил на выставке IAA Mobility в Мюнхене концепт-кар DarkRebel. Он имеет полностью оригинальный дизайн, но также много сходств с серийниками CUPRA.

DarkRebel отличается футуристическим обликом и массивной передней частью. У него большие колёсные диски необычной формы, а задние фонари объединили в единый элемент.

В интерьере во всём прослеживается минимализм. Можно отметить лишь гоночные сиденья, разделённые перегородкой, и С-образный гоночный руль.

Генеральный директор CUPRA считает, что название DarkRebel, то есть «тёмный бунт», говорит само за себя.

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[Уэйн Гриффитс, генеральный директор CUPRA ]:

«Это не бунт ради бунта. Это автомобиль, у которого есть идея и дизайн, каких раньше никто не видел».

А китайский автопроизводитель BYD демонстрирует свои автомобили Seal и Seal U. Для этих полностью электрических моделей это европейский дебют.

Компания – крупнейший производитель электромобилей в Китае. По продажам в стране она превзошла «Теслу».

Seal U поступит в продажу в Европе в 2024 году. BYD позиционирует его как конкурента Tesla Model Y и Volkswagen ID.4.

[Майкл Шу, гендиректор BYD]:

«BYD только что стала первой компанией в мире, выпустившей пять миллионов автомобилей на новых источниках энергии».

Между тем, будущее выглядит смелым для немецкого автопроизводителя Opel. Он представляет свой последний электрический концепт-кар – Experimental.

Яркий обтекаемый силуэт автомобиля призван повысить аэродинамику, а новый 4D-визор в передней части оборудован лидаром, радарными датчиками и набором камер, благодаря чему боковые зеркала больше не нужны.

Внутри Experimental нет экранов или кнопок. Вместо этого используют проекционную технологию, а также искусственный интеллект и голосовое управление.

[Флориан Хюттль, исполнительный директор Opel]:

«Opel Experimental – действительно во многих отношениях путеводная звезда для нашего бренда. Он создан на исключительно электрической платформе. Это направление, в котором мы будем двигаться с 2025 года».

Международная автомобильная выставка в Мюнхене проходит с 5 по 8 сентября.

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