В пожарной лаборатории в Австралии разрабатывают эффективные огнестойкие материалы

Вот так выглядит новая пожарная лаборатория в Канберре. Австралийские студенты и учёные проводят здесь исследования, которые..

Вот так выглядит новая пожарная лаборатория в Канберре. Австралийские студенты и учёные проводят здесь исследования, которые помогут лучше защититься от огня.

Джонатан учится на факультете машиностроения. В лаборатории изучает образцы пожарной униформы разных лет.

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[Джонатан Лу, студент]:«Нужно увидеть, насколько отличается скорость распространения огня и как быстро материя воспламеняется».

Для Джонатана это захватывающее исследование.

[Джонатан Лу, студент]:«Видеть, что происходит с материалом в таких условиях, и иметь возможность поиграть с огнём – это всегда немного забавно. Но всё безопасно, конечно».

Джонатан надеется, что его опыты помогут разработать новую огнеупорную одежду для пожарных.

Мэтт тоже изучает машиностроение. В пожарной лаборатории проводит опыты с материалами, которые используют при строительстве автомобилей.

[Мэтт Хордерн, студент]:«(При горении) выделяется дым, но что в нём содержится? Я исследую различные газы, которые образуются при горении, и выясняю, как они влияют на людей».

В лаборатории можно протестировать почти любой материал. Для исследователей это целый мир возможностей. В их планах – создать эффективную огнестойкую одежду, жаропрочную кровлю и огнеупорный материал для внутренних и внешних стен зданий.

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