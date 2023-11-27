В пожарной лаборатории в Австралии разрабатывают эффективные огнестойкие материалы

Вот так выглядит новая пожарная лаборатория в Канберре. Австралийские студенты и учёные проводят здесь исследования, которые..
Дата загрузки: 2023-11-28
Джонатан учится на факультете машиностроения. В лаборатории изучает образцы пожарной униформы разных лет.[Джонатан Лу, студент]:
«Нужно увидеть, насколько отличается скорость распространения огня и как быстро материя воспламеняется».
Для Джонатана это захватывающее исследование.[Джонатан Лу, студент]:
«Видеть, что происходит с материалом в таких условиях, и иметь возможность поиграть с огнём – это всегда немного забавно. Но всё безопасно, конечно».
Джонатан надеется, что его опыты помогут разработать новую огнеупорную одежду для пожарных.
Мэтт тоже изучает машиностроение. В пожарной лаборатории проводит опыты с материалами, которые используют при строительстве автомобилей.[Мэтт Хордерн, студент]:
«(При горении) выделяется дым, но что в нём содержится? Я исследую различные газы, которые образуются при горении, и выясняю, как они влияют на людей».
В лаборатории можно протестировать почти любой материал. Для исследователей это целый мир возможностей. В их планах – создать эффективную огнестойкую одежду, жаропрочную кровлю и огнеупорный материал для внутренних и внешних стен зданий.
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