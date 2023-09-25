Как питомцам зоопарка в Рио-де-Жанейро помогают пережить жару

Десерт из замороженной крови – самое желанное угощение для льва в изнурительную жару. В Рио-де-Жанейро столбики..

Десерт из замороженной крови – самое желанное угощение для льва в изнурительную жару. В Рио-де-Жанейро столбики термометров поднимаются до 40 градусов. В местном зоопарке помогают питомцам пережить экстремальную погоду.

[Летисия Фейтоса, сотрудница зоопарка]:

«Поскольку сегодня очень жарко, мы раздаём лёд с тем вкусом, который нравится животному. Это помогает охладиться в жаркий день».

Паукообразные обезьяны получили фруктовый лёд. Для них угощение делают на палочке. Слоны находят лёд среди сена. Он тоже сделан из сока фруктов и овощей. А вот чёрному ягуару, как и льву, полагается десерт из крови. Правда, хищник не брезгует и льдом из простой воды.

Зоопарк Рио занимает площадь в 55 тысяч квадратных метров. Здесь обитают 1300 животных 350 видов. Многие из них редкие. Помимо местных видов, есть и животные с других континентов, включая носорогов и бурых медведей.

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