Самый большой в мире айсберг сняли на видео в Западной Антарктиде

Фотограф-натуралист запечатлел самый большой в мире айсберг A23a. Сейчас он дрейфует у северного побережья Антарктического полуострова...
Дата загрузки: 2024-01-17
Площадь айсберга – примерно 4000 квадратных километров. Это в три раза больше площади Нью-Йорка. Толщина массивной ледяной глыбы – 400 метров, вес – почти триллион тонн.
Некоторое время самым большим айсбергом был A-76. Но потом он раскололся на три части, и первенство вернулось к A23a.
Этот айсберг – один из старейших на планете. Он откололся от шельфового ледника Фильхнера 38 лет назад. При этом более 30 лет айсберг сидел на мели в центральной части моря Уэдделла.
Четыре года назад он снова начал двигаться. Исследователи сообщили, что айсберг проплывает 150 километров за месяц. Некоторые учёные считают, что A23a может ещё долго продержаться в Южном океане и даже продвинуться дальше в сторону ЮАР.
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