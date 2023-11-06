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Аэропорт Гамбурга снова открыт после ареста мужчины, захватившего в заложники свою дочь

Аэропорт Гамбурга снова открыт после ареста мужчины, захватившего в заложники свою дочь

Аэропорт немецкого Гамбурга снова открыт после инцидента с захватом ребёнка в заложники. Полиция арестовала 35-летнего мужчину,..

Дата загрузки: 2023-11-07

Аэропорт Гамбурга снова открыт после ареста мужчины, захватившего в заложники свою дочь
Аэропорт немецкого Гамбурга снова открыт после инцидента с захватом ребёнка в заложники. Полиция арестовала 35-летнего мужчину, который удерживал в плену собственную 4-летнюю дочь.

В субботу вечером он пробил на автомобиле заграждение и выехал на перрон аэродрома, где обычно паркуются самолёты. При этом злоумышленник был вооружён и, возможно, имел в автомобиле взрывчатку.

Его машина была припаркована у самолёта Турецких авиалиний. Он требовал, чтобы ему позволили вылететь из страны в Турцию вместе с ребёнком.

В итоге одна из самых загруженных воздушных гаваней Германии на 18 часов оказалась полностью закрыта.

Полиция считает, что причиной действий мужчины стала тяжба об опеке над ребёнком. Когда его арестовывали, он сдался без сопротивления. Девочка не пострадала.

Однако до этого подозреваемый дважды стрелял в воздух и бросал бутылки с зажигательной смесью.

В марте прошлого года этот мужчина уже был под следствием по подозрению в похищении своей дочери. Он без разрешения матери вывез её в Турцию. Однако позже мать привезла дочку обратно в Германию. Тогда мужчина отделался штрафом.
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