Аэропорт немецкого Гамбурга снова открыт после инцидента с захватом ребёнка в заложники. Полиция арестовала 35-летнего мужчину,..

Аэропорт Гамбурга снова открыт после ареста мужчины, захватившего в заложники свою дочь

Аэропорт немецкого Гамбурга снова открыт после инцидента с захватом ребёнка в заложники. Полиция арестовала 35-летнего мужчину, который удерживал в плену собственную 4-летнюю дочь.

В субботу вечером он пробил на автомобиле заграждение и выехал на перрон аэродрома, где обычно паркуются самолёты. При этом злоумышленник был вооружён и, возможно, имел в автомобиле взрывчатку.

Его машина была припаркована у самолёта Турецких авиалиний. Он требовал, чтобы ему позволили вылететь из страны в Турцию вместе с ребёнком.

В итоге одна из самых загруженных воздушных гаваней Германии на 18 часов оказалась полностью закрыта.

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Полиция считает, что причиной действий мужчины стала тяжба об опеке над ребёнком. Когда его арестовывали, он сдался без сопротивления. Девочка не пострадала.

Однако до этого подозреваемый дважды стрелял в воздух и бросал бутылки с зажигательной смесью.

В марте прошлого года этот мужчина уже был под следствием по подозрению в похищении своей дочери. Он без разрешения матери вывез её в Турцию. Однако позже мать привезла дочку обратно в Германию. Тогда мужчина отделался штрафом.

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