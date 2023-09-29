Казахстан готов увеличить поставки нефти в Германию. Об этом заявил президент центральноазиатской страны Касым-Жомарт Токаев на..

[Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана]:

«Как вы знаете, благодаря нашим договорённостям с начала года Казахстан через магистральный нефтепровод «Дружба» отправил в Германию 500 тысяч тонн нефти. По просьбе германских друзей мною подтверждена готовность нашей страны увеличить объём поставок нефти и придать им долгосрочный характер».

Казахстан готов увеличить поставки нефти в Германию. Об этом заявил президент центральноазиатской страны Касым-Жомарт Токаев на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине.

Президент Казахстана находится в Германии с официальным визитом. Он обсудил с немецким коллегой развитие экономических отношений между двумя странами. Это касается сотрудничества в энергетическом секторе, в сферах добычи редкоземельных металлов, зелёной энергетики, транспорта и логистики, а также сельского хозяйства.

Токаев предложил создать Консорциум по реализации совместных сырьевых проектов, чтобы сделать практический шаг в области сотрудничества. Он также призвал немецких инвесторов участвовать в развитии инфраструктуры каспийских портов Актау и Курык.

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Сейчас на долю Казахстана приходится более 80% всей торговли Германии с Центральной Азией. Шольц подтвердил, что для его страны Казахстан – самый важный торговый партнёр в этом регионе. В прошлом году двусторонний товарооборот вырос на 25% и достиг почти трёх миллиардов долларов.

Лидеры двух стран также ответили на вопросы журналистов. Токаев пригласил Шольца в Казахстан с официальным визитом.

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