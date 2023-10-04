Призыв спасти отца и мать. Житель Германии Лэбинь Дин делает всё возможное, чтобы помочь своим родителям..

Как китаец из Европы добивается освобождения своих родителей в Китае

[Лэбинь Дин, житель Германии]:

«Из-за политики китайской компартии «одна семья – один ребёнок» я единственный ребёнок в семье. Мои родители стареют. Они во мне нуждаются. Я требую от Китайского посольства немедленно прекратить репрессии в отношении моих родителей, немедленно и безоговорочно освободить моего отца, а также предоставить им документы для выезда из страны. Позволить им приехать в Германию».

Призыв спасти отца и мать. Житель Германии Лэбинь Дин делает всё возможное, чтобы помочь своим родителям в Китае.

И Лэбинь, и его родители много лет занимаются духовной практикой Фалуньгун, которую в Китае подвергают гонениям коммунистические власти.

В мае этого года его родителей арестовали. Это произошло в рамках масштабных облав на приверженцев Фалуньгун в провинции Шаньдун.

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В результате международного давления мать освободили под залог. Но она по-прежнему под наблюдением.

Отец остаётся в заключении.

Журналисты пообщались с Лэбинем во время мирного протеста в Париже. Сотни приверженцев Фалуньгун прошли по улицам города, призывая остановить репрессии в Китае. Эта традиционная китайская система совершенствования основана на принципах истина, доброта и терпение.

[Лэбинь Дин, житель Германии]:

«Первые 12 дней никто не знал, куда делись мои родители. Но они хорошие люди, они мирные практикующие Фалуньгун. Они не нарушили китайских законов. И они просто пропали».

Поддержку акции выразила бывший министр образования Франции. Также письма-обращения с призывом освободить отца Лэбиня направили чиновникам в Китай политики из Европы и Японии.

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