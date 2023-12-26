Австралийцы празднуют Рождество на пляже, несмотря на плохой прогноз погоды

Плохой прогноз погоды не помешал людям праздновать Рождество на знаменитом пляже Бонди-Бич в Сиднее. Синоптики обещают..

Плохой прогноз погоды не помешал людям праздновать Рождество на знаменитом пляже Бонди-Бич в Сиднее. Синоптики обещают грозы и сильный порывистый ветер. Но пока стоит жара, поэтому людей тянет к морю.

[туристка из Ирландии]:

«Нужно провести время с семьёй. Это прекрасное время, чтобы побыть вместе. В таком сумасшедшем мире хорошо быть рядом с родными». [турист из Англии]:

«Это просто изумительно. Подарков нет, но со мной замечательные друзья, и мы веселимся».

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На пляже дежурят спасатели-волонтёры.

[спасатель-волонтёр]:

«Это очень напряжённое время. Мы думали, что будет немноголюдно, но выдался прекрасный день, и людей собралось очень много. Так что сейчас мы очень заняты, обеспечивая безопасность».

В праздничные дни непогода обрушилась на три австралийских штата – Новый Южный Уэльс, Виктория и Квинсленд. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время дожди не прекратятся.

Бонди-Бич – один из лучших пляжей Австралии. Он находится на побережье Тасманова моря и представляет собой песчаную косу в форме полумесяца.

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