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Австралийцы празднуют Рождество на пляже, несмотря на плохой прогноз погоды

Австралийцы празднуют Рождество на пляже, несмотря на плохой прогноз погоды

Плохой прогноз погоды не помешал людям праздновать Рождество на знаменитом пляже Бонди-Бич в Сиднее. Синоптики обещают..

Дата загрузки: 2023-12-27

Австралийцы празднуют Рождество на пляже, несмотря на плохой прогноз погоды

Плохой прогноз погоды не помешал людям праздновать Рождество на знаменитом пляже Бонди-Бич в Сиднее. Синоптики обещают грозы и сильный порывистый ветер. Но пока стоит жара, поэтому людей тянет к морю.

[туристка из Ирландии]:
«Нужно провести время с семьёй. Это прекрасное время, чтобы побыть вместе. В таком сумасшедшем мире хорошо быть рядом с родными».

[турист из Англии]:
«Это просто изумительно. Подарков нет, но со мной замечательные друзья, и мы веселимся».

На пляже дежурят спасатели-волонтёры.

[спасатель-волонтёр]:
«Это очень напряжённое время. Мы думали, что будет немноголюдно, но выдался прекрасный день, и людей собралось очень много. Так что сейчас мы очень заняты, обеспечивая безопасность».

В праздничные дни непогода обрушилась на три австралийских штата – Новый Южный Уэльс, Виктория и Квинсленд. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время дожди не прекратятся.

Бонди-Бич – один из лучших пляжей Австралии. Он находится на побережье Тасманова моря и представляет собой песчаную косу в форме полумесяца.
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