Король Великобритании Карл III торжественно открыл бронзовые статуи своих покойных родителей. К нему присоединилась королева Камилла...

Скульптуры Елизаветы II и принца Филиппа установили в Альберт-холле в Лондоне

Король Великобритании Карл III торжественно открыл бронзовые статуи своих покойных родителей. К нему присоединилась королева Камилла.

Скульптуры Елизаветы II и принца Филиппа выполнены в натуральную величину. Их установили в нишах Альберт-холла, которые до сих пор пустовали.

Статуи заказали в 2021 году, когда Альберт-холл праздновал 150-летие. Позже в нишах здания установят скульптуры королевы Виктории и принца Альберта.

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Альберт-холл считается одним из самых престижных концертных залов в Великобритании и мире. Королева Виктория распорядилась его построить в честь своего покойного мужа Альберта. Здание возвели рядом с Хрустальным дворцом, в котором проходила первая Всемирная выставка. В её организации участвовал супруг королевы Виктории.

В Альберт-холле ежегодно проходит примерно 350 мероприятий, включая концерты классической музыки, оперные спектакли, балетные постановки, банкеты и торжественные церемонии.

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