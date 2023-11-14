Скульптуры Елизаветы II и принца Филиппа установили в Альберт-холле в Лондоне

Король Великобритании Карл III торжественно открыл бронзовые статуи своих покойных родителей. К нему присоединилась королева Камилла...
Дата загрузки: 2023-11-15
Король Великобритании Карл III торжественно открыл бронзовые статуи своих покойных родителей. К нему присоединилась королева Камилла.
Скульптуры Елизаветы II и принца Филиппа выполнены в натуральную величину. Их установили в нишах Альберт-холла, которые до сих пор пустовали.
Статуи заказали в 2021 году, когда Альберт-холл праздновал 150-летие. Позже в нишах здания установят скульптуры королевы Виктории и принца Альберта.
Альберт-холл считается одним из самых престижных концертных залов в Великобритании и мире. Королева Виктория распорядилась его построить в честь своего покойного мужа Альберта. Здание возвели рядом с Хрустальным дворцом, в котором проходила первая Всемирная выставка. В её организации участвовал супруг королевы Виктории.
В Альберт-холле ежегодно проходит примерно 350 мероприятий, включая концерты классической музыки, оперные спектакли, балетные постановки, банкеты и торжественные церемонии.
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