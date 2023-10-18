Исторический Дворец правосудия в Брюсселе начинают реставрировать

Ни один житель Брюсселя моложе 40 лет не видел знаменитый Дворец правосудия без строительных лесов. Но..

Ни один житель Брюсселя моложе 40 лет не видел знаменитый Дворец правосудия без строительных лесов. Но вскоре всё изменится. Историческое здание начинают реставрировать.

[Винсент Ван Квикенборн, министр юстиции Бельгии]:

«В 1984 году установили строительные леса для защиты здания. И многие жители Брюсселя считали их неотъемлемой частью Дворца правосудия».

Леса понадобились, потому что потрескался фасад, начала осыпаться штукатурка, да и вообще всё здание обветшало. Некоторые внутренние помещения давно не используют.

Три года назад правительство Бельгии пообещало, что Дворец правосудия отреставрируют. Теперь специалисты берутся за дело.

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[Квинтен Клейманс, руководитель проекта реставрации]:

«Вот этот камень сильно повреждён. Его разрушила вода, которая проникает через стыки. Что же мы сделаем? Мы удалим повреждённые камни, а пустые места заполним новыми. Потом заделаем швы, чтобы вода больше не проникала».

Дворец правосудия построили в конце XIX века. Считается, что в то время это было самое большое здание в Европе, а, возможно, и в мире. Эта архитектурная достопримечательность олицетворяет размеры объединённой Бельгии и считается национальным символом страны.

Длина здания – 160 метров, ширина – 150. Высота с куполом – 116 метров. Во дворце восемь дворов, 27 больших залов, 245 залов меньшего размера и других помещений. Строительство обошлось почти в 50 миллионов бельгийских золотых франков. Деньги выделял король Леопольд II.

Реставрацию Дворца правосудия планируют завершить к 2030 году, когда Бельгия будет праздновать 200-летие независимости от Нидерландов.

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