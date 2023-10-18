Исторический Дворец правосудия в Брюсселе начинают реставрировать

Ни один житель Брюсселя моложе 40 лет не видел знаменитый Дворец правосудия без строительных лесов. Но..
Дата загрузки: 2023-10-18
Ни один житель Брюсселя моложе 40 лет не видел знаменитый Дворец правосудия без строительных лесов. Но вскоре всё изменится. Историческое здание начинают реставрировать.
[Винсент Ван Квикенборн, министр юстиции Бельгии]:
«В 1984 году установили строительные леса для защиты здания. И многие жители Брюсселя считали их неотъемлемой частью Дворца правосудия».
Леса понадобились, потому что потрескался фасад, начала осыпаться штукатурка, да и вообще всё здание обветшало. Некоторые внутренние помещения давно не используют.
Три года назад правительство Бельгии пообещало, что Дворец правосудия отреставрируют. Теперь специалисты берутся за дело.
[Квинтен Клейманс, руководитель проекта реставрации]:
«Вот этот камень сильно повреждён. Его разрушила вода, которая проникает через стыки. Что же мы сделаем? Мы удалим повреждённые камни, а пустые места заполним новыми. Потом заделаем швы, чтобы вода больше не проникала».
Дворец правосудия построили в конце XIX века. Считается, что в то время это было самое большое здание в Европе, а, возможно, и в мире. Эта архитектурная достопримечательность олицетворяет размеры объединённой Бельгии и считается национальным символом страны.
Длина здания – 160 метров, ширина – 150. Высота с куполом – 116 метров. Во дворце восемь дворов, 27 больших залов, 245 залов меньшего размера и других помещений. Строительство обошлось почти в 50 миллионов бельгийских золотых франков. Деньги выделял король Леопольд II.
Реставрацию Дворца правосудия планируют завершить к 2030 году, когда Бельгия будет праздновать 200-летие независимости от Нидерландов.
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