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Миграция с Кубы в США: и собаки тоже

Миграция с Кубы в США: и собаки тоже

Когда чихуахуа Бинго впервые ступил в аэропорт Форт-Лодердейла в штате Флорида, он сделал то, что сделала..

Дата загрузки: 2023-11-21

Миграция с Кубы в США: и собаки тоже
Когда чихуахуа Бинго впервые ступил в аэропорт Форт-Лодердейла в штате Флорида, он сделал то, что сделала бы любая благородная собака – радостно поприветствовал своих хозяев. Собака несколько месяцев ждала отправки с Кубы. Теперь она снова будет жить с семьёй, которая до этого также мигрировала с острова в Соединённые Штаты.

Из-за экономического кризиса дома рекордное число кубинцев пытается покинуть остров, чтобы начать новую жизнь на американской земле. И всё чаще эти люди пытаются вывезти и своих домашних питомцев.

Впрочем, это сопряжено с выполнением ряда требований, большими расходами и логистическими проблемами.

В итоге на помощь приходят соотечественники. Наталия Осорио уже перевезла с Кубы в США более 150 домашних животных. Говорит, что с каждым годом число желающих воссоединиться с питомцем растёт.

[Наталия Осорио, защитница животных]:
«Мы даже помогли собачкам, которые остались одни в квартире, у которых никого нет. Дальние родственники их семьи просто приходили и кормили их, а потом уходили. Хозяева были в отчаянии от этой ситуации. Мы рады помочь».

США – главный пункт назначения для кубинцев. При этом остров входит в список стран с самым высоким уровнем собачьего бешенства. Это добавляет трудностей при перевозке питомцев. На Кубе нет одобренной в США лаборатории, поэтому анализы крови на бешенство необходимо отправлять за границу.

Активисты говорят, что, несмотря на такие препятствия, и мигранты, и их домашние животные готовы ждать.

[Ильса Гарсия, защитница животных]:
«Им приходится пройти через процесс, который занимает от трёх до четырёх месяцев, но у них получается забрать животных с собой. Поэтому мы считаем, что брошенных животных стало меньше. Однако проблема до конца не решилась».

Защитники животных отмечают, что некоторые люди даже готовы забирать с собой очень старых питомцев, которым осталось совсем мало. По их словам, они хотят, чтобы животные провели свои последние месяцы или дни в кругу семьи.
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