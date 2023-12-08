Мужчина не пользовался машиной из-за поселившей там птицы

Эта история произошла в Дании. Однажды мужчина увидел, что у лобового стекла машины голубь свил гнездо. При виде человека птица, сидевшая на яйцах, даже не пошевельнулась.

Мужчина решил не пользоваться автомобилем, пока не вылупятся птенцы. «Раз уж она выбрала мой автомобиль для гнезда, я не буду её трогать». Пришлось ждать целый месяц. Мужчина поделился этой историей в соцсети. Некоторые пользователи написали о подобных случаях.

«Мы не ездили на машине, по той же причине. Малиновка свила гнездо, и мы не стали её беспокоить. Даже двери не открывали», – написала Лори.

«Три года подряд крапивник вил гнездо в моём шлеме для верховой езды, который висел в сарае. Я не тревожила птицу. Она выводила там птенцов три раза!» – прокомментировала Грейс.

«У меня поднимается настроение, когда я слышу о доброте и заботе людей», – написала Диана.