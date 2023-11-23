Автомобильная авария у Ниагарского водопада: власти исключают версию теракта

Смертельная автокатастрофа у Ниагарского водопада на американо-канадском пограничном переходе не была терактом. Об этом заявили власти..

Смертельная автокатастрофа у Ниагарского водопада на американо-канадском пограничном переходе не была терактом. Об этом заявили власти США.

Однако детали крушения на Радужном мосту остаются неясными. Как сообщила губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул, виновником аварии стал житель её штата. Он и пассажирка автомобиля погибли.

То, было это ДТП преднамеренным или случайным, сейчас выясняют следователи.

Как видно на кадрах с камеры слежения, автомобиль ехал со стороны США на высокой скорости. Затем он врезался в какой-то объект, взлетел в воздух и рухнул на землю.

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Этот местный житель стал свидетелем аварии.

[местный житель]:«Мы услышали звук, похожий на взрыв. Мы побежали к окну посмотреть, что происходит. Внезапно мы увидели горящую машину средних размеров, возможно седан. Всё окутал дым. Я стал беспокоиться, поскольку дым шёл в сторону моей машины, которая стояла у забора».

Как сообщает CNN, водителем был 56-летний мужчина. Он ехал на автомобиле Bentley со своей женой на концерт рок-группы KISS в Торонто.

Авария произошла на фоне обострения проблем безопасности, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке, а также на пике туристических поездок в США накануне Дня благодарения.

Радужный мост пока остаётся закрытым. При этом другие КПП продолжают работать.

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