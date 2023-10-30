Морские ветроэлектростанции могут стать головной болью для Европы

Этот морской ветропарк возвышается над Балтийским морем в десяти километрах от Дании. 161 ветрогенератор вырабатывает примерно..
Дата загрузки: 2023-10-30
«Это открытая территория. Между ветрогенераторами могут ходить парусники и другие суда. Мы не следим за тем, заходит ли кто-нибудь в эту зону. Здесь мелководье: 5-10 метров. Кто-угодно может сюда приплыть».
Сейчас европейские страны возлагают всё больше надежд на возобновляемые источники энергии. Например, в Северном море к 2030 году планируют построить ветряные электростанции, которые будут обеспечивать электроэнергией 100 миллионов домов. Однако вопрос охраны этих объектов остаётся открытым.
Обычно компании-операторы устанавливают гидрофоны, а также периодически отправляют специалистов для осмотра. Но охрана в их обязанности не входит.[Йонас Франкен, сотрудник Дармштадтского университета]:
«Таких установок уже много, и наблюдать за ними непросто. Часть инфраструктуры находится под водой. Все кабели, проложенные по дну моря, охранять невозможно».
Для охраны таких объектов нужны беспилотные подводные аппараты, радары и камеры наблюдения. Также необходимо устанавливать датчики на подводные кабели.
Оборудование для крупного ветропарка обойдётся в сумму от 20 до 60 миллионов евро. А на охрану новой гигантской электростанции, которую планируют построить в Северном море, потребовалось бы несколько миллиардов евро.
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