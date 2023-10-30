Как дроны помогают сажать мангровые леса в Абу-Даби

Большие дроны сбрасывают миллионы семян мангровых деревьев на приливно-отливную полосу побережья Абу-Даби – столицы Объединённых Арабских Эмиратов. Из них должно прорасти 2,5 миллиона деревьев.

Раньше в рамках проекта национальной нефтяной компании семена разбрасывали вручную. Потом решили задействовать технологии. Получилось эффективнее.

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[Ибрагим Аль Зуби, специалист по устойчивому развитию]:«С помощью дронов нам удалось обследовать территории, до которых мы не могли добраться, ранее неизвестные территории, на которых, как мы предполагали, можно посадить мангровые леса. Мы уменьшили человеческий фактор, снизили затраты».

Национальная нефтяная компания сотрудничает с экологической технологической компанией Distant Imagery. Как выяснилось, только 40% посаженных семян выживают и превращаются в деревья.

[Джейн Главан, совладелица компании Distant Imagery]:«Для того, чтобы успешно вырастить 2,5 миллиона деревьев, мы берём данные первого года посадки, а затем возвращаемся на места и дополнительно сеем в наиболее успешных районах. После этого мы проводим мониторинг ещё два раза».

По оценкам ООН, за последние 40 лет площадь мангровых лесов в мире сократилась более чем на 20 процентов. В основном в результате деятельности человека и естественного отступления линии леса. Мангры растут на побережьях 123 стран.

В районе Абу-Даби такие леса занимают площадь в 110 квадратных километров. Считается, что более старые поглощают больше углекислого газа, чем новые.

[Джейн Главан, совладелица компании Distant Imagery]:«Мы действительно фокусируемся на главном, чтобы воспроизвести естественную окружающую среду, скопировав её максимально точно. В итоге появляются естественные лесные насаждения».

В рамках климатической программы правительство ОАЭ планирует высадить до десяти миллионов новых мангровых деревьев уже к 2030 году.

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