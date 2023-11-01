Аргентинцы выстаивают многочасовые очереди на заправках

Огромные очереди из автомобилей выстроились к заправкам Аргентины. В стране начался дефицит топлива, который называют самым..

Огромные очереди из автомобилей выстроились к заправкам Аргентины. В стране начался дефицит топлива, который называют самым серьёзным за последние годы. Многие АЗС закрылись, поскольку бензина нет. На остальные можно попасть, отстояв многочасовую очередь.

[Леонардо Вила, житель Буэнос-Айреса]:«Вчера бензина вообще нигде не было, позавчера – тоже. Хотя бы сегодня удалось заправиться».

Аргентина – крупный производитель сланцевой нефти и газа. Однако уже несколько дней в стране не хватает бензина и дизельного топлива из-за проблем с внутренней переработкой. При этом импорт ограничен из-за нехватки долларов.

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[Аманда Эскобар, жительница Буэнос-Айреса]:«Я не смогу ездить, если останусь без бензина. Мне нужно найти заправку с бензином, а он есть не у всех. Вот так». [Рауль Паретто, житель Буэнос-Айреса]:«Я работаю на своей машине, и правда в том, что искать бензин – это всё равно что искать воду в пустыне. Приходится стоять в очереди, очередей очень много. Это неприятно, потому что не знаешь, что ждёт тебя в этот день».

Этот кризис может серьёзно повлиять на результаты второго тура президентских выборов, который пройдёт в ноябре. Главные соперники – представитель правящей перонистской коалиции Серхио Масса, которого считают фаворитом, а также либертарианец Хавьер Милей. Последний предлагает вообще отменить аргентинское песо и перейти на доллары.

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