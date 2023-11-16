Израиль показал кадры предполагаемого командного центра ХАМАС под больницей

Израильские военные объявили, что нашли оружие, оборудование и действующий командный центр ХАМАС, спрятанный внутри больничного комплекса Аль-Шифа в секторе Газа. На этих кадрах, как сообщается, показано кое-что из того, что обнаружили в ходе рейда.

Reuters подтвердило локацию на видео. Израильские военные говорят, что во время рейда никаких стычек или трений с мирным населением не было, и что они доставили жизненно важные гуманитарные грузы.

ХАМАС уже давно обвиняют в сокрытии командного центра в туннелях под Аль-Шифой. Ранее США заявляли, что их собственные разведданные это подтверждают.

ХАМАС отвергает эти заявления, называя ложью и пропагандой. Министерство здравоохранения Газы опубликовало кадры, на которых, по их словам, показано, как медики пытаются эвакуировать пациентов.

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Свидетели, с которыми беседовало агентство Reuters, сказали, что ситуация была напряжённой, но спокойной. Порой были слышны выстрелы, но сообщений о раненых не поступало.

Гуманитарные поставки в больницу, по словам военных, включили детское питание и инкубаторы. Ранее на этой неделе министерство здравоохранения Газы заявило, что многие пациенты медучреждения умерли в результате блокады и отсутствия электричества, в том числе несколько новорождённых.

Между тем, президент США Джо Байден заявил, что оккупация Газы будет большой ошибкой. По его словам, общаясь с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, он отметил, что единственным ответом на разрешение израильско-палестинского конфликта станет создание двух государств.

Байден также сказал, что делает всё возможное для освобождения заложников, удерживаемых группировкой ХАМАС в секторе Газа. Впрочем, американских военных туда отправлять не планирует.

А Совет Безопасности ООН в среду призвал к срочной и продолжительной гуманитарной паузе в боевых действиях в секторе Газа. Резолюцию подготовила Мальта. За неё отдали голоса 12 постоянных членов СБ ООН. США, Россия и Великобритания воздержались.

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