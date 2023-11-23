Древний десерт: как грузины готовят чурчхелу

Сбор винограда в Грузии закончился, но работа – нет. Многие владельцы виноградников по традиции делают чурчхелу...
Дата загрузки: 2023-11-23
Десерт представляет собой орехи, нанизанные на нитку и покрытые сладкой массой. Её готовят на основе виноградного сока. Сок варят в несколько этапов, пока не загустеет. Потом добавляют муку – пшеничную или кукурузную – и снова варят. В полученную массу погружают начинку. Она бывает разной – из грецких орехов, миндаля или фундука.
После этого чурчхелу сушат на солнце две-три недели. Затем её надо выдержать два-три месяца в прохладном помещении. После вызревания у продукта появляются шоколадные нотки.
Сотни лет назад грузинские воины брали чурчхелу в походы, поскольку она хорошо утоляет голод и долго хранится.
[Георгий Пирадашвили, виноградарь]:
«Она заряжает энергией. Чурчхелу можно сравнить со «Сникерсом» или с «Марсом». Многие охотники и путешественники берут её с собой, потому что она питательная и занимает мало места в багаже».
Чурчхелу, конечно же, любят и дети. В Тбилиси десерт продают по цене чуть меньше доллара за штуку.
[жительница Тбилиси]:
«Я купила это для племянника. Мне тоже нравится эта грузинская сладость. Обычно я покупаю её на Новый год. Но сейчас я не смогла удержаться и упустить такую возможность».
Туристы тоже не проходят мимо.
[турист из Аргентины]:
«Сначала мне не очень понравилось. Вкус мне показался странным. Но чем больше я пробовал, тем приятнее он становился».
Считается, что чурчхелу делали ещё тысячи лет назад в древнегрузинском царстве Диаухи. Сейчас такой десерт также готовят в Армении и Азербайджане. Похожий продукт под названием «ореховая колбаса» продаётся и в Турции.
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