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Дети с загадочной пневмонией заполняют китайские больницы

Дети с загадочной пневмонией заполняют китайские больницы

Всемирная организация здравоохранения официально запросила у Китая подробную информацию о росте случаев неизвестной пневмонии среди детей...

Дата загрузки: 2023-11-24

Дети с загадочной пневмонией заполняют китайские больницы
Всемирная организация здравоохранения официально запросила у Китая подробную информацию о росте случаев неизвестной пневмонии среди детей. Китайские больницы в ряде провинций наводняют маленькие пациенты с воспалением лёгких. Часто – в тяжёлой форме.

Свидетели говорят, что мест в стационаре приходится ждать по несколько дней. Врачей также не хватает.

Национальное бюро здравоохранения Китая также подтвердило, что в стране всё больше пациентов с респираторными заболеваниями. При этом растут опасения, что вспышка может быть связана с COVID-19.

В ВОЗ говорят, что причиной эпидемии пневмонии частично могли стать отмена жёстких антикоронавирусных ограничений и приближение зимы, из-за чего активнее распространяются грипп, респираторно-синцитиальный вирус, COVID-19 и микоплазменная пневмония. Последняя – это распространённая бактериальная инфекция, которая обычно поражает детей младшего возраста.

ВОЗ также объявила, что запросила дополнительную эпидемиологическую и клиническую информацию, а также лабораторные результаты зарегистрированных вспышек среди детей через механизм Международных медико-санитарных правил.

Этот зимний сезон станет первым для Китая после снятия строгих ограничений, связанных с COVID-19.
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