Знаменитые чёрные буки из «Игры престолов» вырубают

Бензопилы вовсю работают в одном из самых фотографируемых мест Северной Ирландии. Рабочие начали спиливать ветки знаменитых чёрных буков.

Эта аллея для поклонников «Игры престолов» – королевская дорога. Она находится в графстве Антрим и прославилась после эпизодического появления в популярном фэнтези-сериале.

Сегодня многие деревья здесь в плохом состоянии. Шесть из них решили срубить, чтобы они не упали на туристов.

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[Грэм Томпсон, сотрудник Фонда наследия Гленса]:

«В течение следующей недели будет срублено шесть деревьев. Но это будет происходить поэтапно. Никто не будет стучать по древесине большим топором. Это сложный процесс. Мы стараемся рубить небольшими частями».

Когда работу завершат, останется только 80 чёрных буков.

Природозащитники говорят, что безопасность была самой большой проблемой на этом участке.

[Боб Маккаллион, сотрудник Save the Dark Hedges]:«В деревьях ещё много жизни. Они могут прожить ещё несколько лет. Но не хотелось бы, чтобы туристическая достопримечательность стала смертельной ловушкой».

Новость о начале вырубки деревьев стала неожиданностью для многих туристов.

[турист]:«Определённо обидно, но это лучше, чем когда на кого-то падает дерево». [туристка]:«Это творение Бога. Так что, наверное, обиднее всего осознавать, что ни я, ни другие люди уже не смогут насладиться этой аллеей в её первозданной красоте, в том виде, в каком её сотворили».

Впрочем, именно такая работа, возможно, поможет сохранить этот немного мрачноватый, но захватывающий уголок Северной Ирландии.

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