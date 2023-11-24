В Дублине вспыхнули массовые беспорядки после резни у школы

Беспорядки охватили столицу Ирландии Дублин после случая нападения с ножом возле школы в центре города. Протестующие..
Дата загрузки: 2023-11-24
Протестующие жгли автомобили и автобусы, громили магазины и вступали в стычки с вооружённой полицией. При этом толпа скандировала антимигрантские лозунги. Демонстранты также атаковали гостиницу, где живут мигранты.
Людей разъярил случай, произошедший несколькими часами ранее. 40-летний мужчина напал с ножом на прохожих у здания столичной начальной школы. Ранения получили пять человек. Это мужчина, женщина и трое детей. Женщина и пятилетняя девочка находятся в критическом состоянии.
Злоумышленника арестовали. Его личность и национальность полиция не разглашает, однако активисты уверены, что он иностранец.
Власти говорят, что прорабатывают все возможные мотивы нападения, но выводов пока нет.
Из-за вспыхнувших антимигрантских протестов приостановили движение общественного транспорта. При этом министр юстиции Ирландии заявила, что «преступники и бандиты» использовали инцидент с резнёй, чтобы посеять раздор.
Подобные беспорядки для Ирландии – большая редкость. Крайне правых партий и политиков в ирландском парламенте нет. При этом в последние годы небольшие протесты против миграции участились.
В прошлом году на фоне российско-украинского конфликта миграция в Ирландию была рекордной.
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