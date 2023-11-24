Для этой группы музыкантов всё дело в коллективном исполнении, а не в отдельных людях. Они еженедельно..

Клубы по игре на укулеле массово открываются по всей Австралии

Для этой группы музыкантов всё дело в коллективном исполнении, а не в отдельных людях.

Они еженедельно собираются вместе на репетиции.

За последние десять лет по всей Австралии создали более 100 клубов укулеле.

И новичкам всегда рады, даже если они никогда раньше не играли на «укэ».

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[Куол-Ли Баттаглен, член клуба укулеле]:«Они приходят и понимают, что никакого давления нет, каждый продвигается в своём собственном темпе».

Чем же так привлекает австралийцев этот миниатюрный четырёхструнный инструмент родом с Гавайев?

[Кент Дангабелл, член клуба укулеле]:«Это очень простой инструмент. Стартовая цена гавайской гитары составляет около 30 долларов. А с гавайской гитарой за тридцать долларов и четырьмя аккордами, которым учат новичков, вы можете сыграть десять тысяч песен». [Ян Уайт, член клуба укулеле]:«И теперь я называю их своей семьёй укэ».

Рады тут всем: и молодым, и тем, кто уже вышел на пенсию.

[Гарри Ньюитт, член клуба укулеле]:«Я на пенсии почти три года или около того. Я лишился своего рабочего коллектива, но приобрёл коллектив, с которым у меня общее хобби и общая музыка». [Ян Уайт, член клуба укулеле]:«Я играю уже около восьми лет. Мне недавно исполнилось 80».

Сейчас по всей Австралии есть тысячи любителей играть на гавайской гитаре. Похоже, этот крошечный инструмент будет здесь популярным ещё долго.

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