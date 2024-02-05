В Палермо люди устремились на пляжи посреди зимы

В городе Палермо на итальянской Сицилии люди отправились на пляжи на фоне необычно тёплой погоды. [местный..
Дата загрузки: 2024-02-06
В городе Палермо на итальянской Сицилии люди отправились на пляжи на фоне необычно тёплой погоды.
[местный житель]:
«Ощущение хорошее, но немного тревожно, потому что в прошлом году была хорошая погода до декабря, а потом до мая шли дожди. В этом году дождей не было, что немного беспокоит, потому что, очевидно, ощущается изменение климата».
[местная жительница]:
«В это время года мы привыкли видеть снег на горах. Нам явно этого не хватает. Пока можно, наслаждаемся положительной стороной, но надеемся, что в ближайшие годы что-то изменится».
[местный житель]:
«Такая жара для нас непривычна. Также есть определённый температурный диапазон. Утром обязательно холодно, потом днем становится хорошо, и можно пойти позагорать на пляж».
При этом власти Палермо рассматривают возможность объявить в регионе стихийное бедствие из-за засухи. Здесь пять месяцев осадков выпадает меньше нормы.
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