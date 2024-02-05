fb pixel
Телеканал NTD

В Палермо люди устремились на пляжи посреди зимы

В Палермо люди устремились на пляжи посреди зимы

В городе Палермо на итальянской Сицилии люди отправились на пляжи на фоне необычно тёплой погоды. [местный..

Дата загрузки: 2024-02-06

В Палермо люди устремились на пляжи посреди зимы

В городе Палермо на итальянской Сицилии люди отправились на пляжи на фоне необычно тёплой погоды.

[местный житель]:
«Ощущение хорошее, но немного тревожно, потому что в прошлом году была хорошая погода до декабря, а потом до мая шли дожди. В этом году дождей не было, что немного беспокоит, потому что, очевидно, ощущается изменение климата».

[местная жительница]:
«В это время года мы привыкли видеть снег на горах. Нам явно этого не хватает. Пока можно, наслаждаемся положительной стороной, но надеемся, что в ближайшие годы что-то изменится».

[местный житель]:
«Такая жара для нас непривычна. Также есть определённый температурный диапазон. Утром обязательно холодно, потом днем становится хорошо, и можно пойти позагорать на пляж».

При этом власти Палермо рассматривают возможность объявить в регионе стихийное бедствие из-за засухи. Здесь пять месяцев осадков выпадает меньше нормы.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...