В Палермо люди устремились на пляжи посреди зимы

В городе Палермо на итальянской Сицилии люди отправились на пляжи на фоне необычно тёплой погоды.

[местный житель]:

«Ощущение хорошее, но немного тревожно, потому что в прошлом году была хорошая погода до декабря, а потом до мая шли дожди. В этом году дождей не было, что немного беспокоит, потому что, очевидно, ощущается изменение климата».

[местная жительница]:

«В это время года мы привыкли видеть снег на горах. Нам явно этого не хватает. Пока можно, наслаждаемся положительной стороной, но надеемся, что в ближайшие годы что-то изменится».

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[местный житель]:

«Такая жара для нас непривычна. Также есть определённый температурный диапазон. Утром обязательно холодно, потом днем становится хорошо, и можно пойти позагорать на пляж».