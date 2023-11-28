На детей влияет всё, что их окружает, особенно игрушки. Почти 100 лет назад, в конце 20-х..

От танков до Барби: как игрушки отражают мир, в котором мы живём

На детей влияет всё, что их окружает, особенно игрушки. Почти 100 лет назад, в конце 20-х годов, эта ярмарка игрушек казалась многим малышам фантастическим миром с поющими птицами и плачущими куклами.

Что же говорят игрушки о нас, а также о мире, в котором мы живём?

Стремление детей быть похожими на взрослых всегда отражалось в игрушечном мире. Например, набор для чаепития помогал представить себя родителем, а танки переносили на поле боя.

Также популярностью пользовались игрушки, которые рычали и мычали, как настоящие.

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Во время войн дети играли в деревянных животных и кукол, которые выполняли роли охранников, солдат и полевых медсестёр. Запускали игрушечные истребители и гусеничные танки.

А временами самые простые и дешёвые игрушки превращались в мировой тренд. Так случилось с йо-йо.

В 60-х годах индустрия игрушек пошла на взлёт. Куклы начали двигаться и говорить. Появились марионетки, выполняющие сложные движения, а также пупсы, которые походили на младенцев буквально один в один. Также по сложным скоростным трассам мчались автомобили, мотоциклы и другие транспортные средства.

Куклы-солдаты и сапёры выпускались в полном обмундировании и со многими дополнительными элементами. Среди них оружие и металлоискатели. Кроме того, появились управляемые машинки.

В 70-х и 80-х увлечение детей скоростью и транспортом не ослабевало. В этот же период игрушки стали выпускать по мотивам новых телесериалов и фильмов.

Затем началась эра электронных игр, которые завладели умами детей.

Дети также всегда интересовались роботами. Но в последние годы они уже обыденность. Теперь можно сделать робота самостоятельно, а потом с ним поиграть.

При этом одна игрушка остаётся популярной уже несколько десятилетий. Это Барби. Ей уже 50 лет, но её слава не меркнет. Особенно после выхода одноимённого фильма.

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