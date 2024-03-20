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Какую страну признали самой счастливой

Какую страну признали самой счастливой

Финляндия снова возглавила список самых счастливых стран мира. Всемирный доклад Центра исследований благополучия Оксфордского университета опубликовали..

Дата загрузки: 2024-03-21

Какую страну признали самой счастливой
Финляндия снова возглавила список самых счастливых стран мира. Всемирный доклад Центра исследований благополучия Оксфордского университета опубликовали в среду. В нём измеряются социальная поддержка, доходы, здоровье, свобода, щедрость и отсутствие коррупции, определяющие национальное счастье страны.

Финляндия возглавляет список седьмой год подряд, за ней следуют Дания и Исландия.

Директор Центра исследований и редактор отчёта говорит, что среди факторов, которые способствуют благосостоянию людей – ВВП на душу населения, распределение богатства и всеобщее благосостояние, что обеспечивает психологическую стабильность и продолжительность здоровой жизни.

[Жан-Эммануэль Де Нев, автор доклада]:

«Скандинавы действительно доминируют в пятёрке лучших. В самом низу Афганистан. Он опустился ещё ниже в плане благосостояния. То есть среднестатистический житель Афганистана считает, что его счастье на шкале от 0 до 10 находится на отметке в 1,7. А в Дании и Финляндии оно намного выше, почти 8 из 10. Это средняя удовлетворённость жизнью в этих странах».

Согласно отчёту, Норвегия, Швеция, Германия, Франция, Великобритания и Испания – это страны, где пожилые значительно счастливее молодых. В то время как в Португалии и Греции картина противоположная.

Уровень счастья среди молодёжи в возрасте от 15 до 24 лет резко упал в Северной Америке, в то время как в Центральной и Восточной Европе наблюдался наибольший рост.

В отчёте говорится, что уровень счастья снизился на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Там отмечают большой спад у представителей средних возрастных групп.

Раздираемые войной Афганистан и Ливан остаются двумя самыми несчастными странами в исследовании.

Отметим, первый «Доклад о мировом счастье» был опубликован в 2012 году.
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