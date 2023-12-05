Скульптор превращает металлолом в произведения искусства

Джон Лопес из Южной Дакоты создаёт из металлолома скульптуры в натуральную величину. Железные фигуры бизона, лошади с плугом и техасского лонгхорна отражают образы американского Запада.

Джон – профессиональный скульптор бронзовых статуй. Он участвовал в проекте «Город президентов» в Рапид-Сити в штате Южная Дакота и создал несколько бронзовых статуй американских президентов.

Джон посещал выставки скульпторов, создающих фигуры из лома, и каждый раз его привлекала созданная ими текстура. Он сам пытался делать металлические скульптуры, используя сварочное оборудование. Однако серьёзно занялся новым для себя направлением после смерти тёти, которая была поклонницей его таланта.

Джон в честь тёти изваял из металла ангела. Скульптор говорит, что вложил много энергии и любви в эту небольшую скульптуру. После этого случая он начал создавать фигуры из металлолома.

Невероятные конструкции созданы из металлических обрезков, цепей и старых дисков от плугов.

Художник рассказал: «В каждой груде металлолома я нахожу что-то уникальное или интересное, поэтому идея скульптуры изменчива. Я не могу спланировать весь образ от начала до конца. Я должен быть открыт для идей, чтобы материалы могли давать направление. Думаю, в этом и заключается удовольствие от работы над скульптурой: никогда не знаешь, что получится».

При создании скульптур художник использует декоративные элементы и множество деталей.