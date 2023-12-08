Колонии бабочек-монархов обустраиваются на зимовку в Мексике

Это зрелищное явление здесь повторяется из года в год. Миллионы бабочек данаида монарх возвращаются в Мексику..

Это зрелищное явление здесь повторяется из года в год. Миллионы бабочек данаида монарх возвращаются в Мексику на зимовку. Они прилетают из Канады и с востока США, преодолевая 3000 километров. [Амадо Фернандес, директор заповедника бабочки монарх]:«Сейчас бабочки-монархи уже находятся в местах своей зимовки. Они ждут весны, чтобы начать размножение и мигрировать обратно в США и Канаду. Пока бабочки ещё обустраивают колонию».

Бабочки-монархи в основном прилетают в центральную часть штата Мичоакан. Здесь находится биосферный заповедник, где насекомых охраняют. Сюда также приезжают туристы, чтобы полюбоваться редким зрелищем.

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[туристка из США]:«Это неописуемо, прекрасно и трогает душу. Просто хочется стоять там и говорить: это единственное место на Земле, где есть такое чудо».

Данаида монарх – одна из самых известных бабочек Северной Америки. Эти чешуекрылые также есть на Канарских островах и Мадейре. Во время миграции могут прилетать в Испанию, Францию, Португалию, Англию и Швецию.

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