fb pixel
Телеканал NTD

Колонии бабочек-монархов обустраиваются на зимовку в Мексике

Колонии бабочек-монархов обустраиваются на зимовку в Мексике

Это зрелищное явление здесь повторяется из года в год. Миллионы бабочек данаида монарх возвращаются в Мексику..

Дата загрузки: 2023-12-08

Колонии бабочек-монархов обустраиваются на зимовку в Мексике
Это зрелищное явление здесь повторяется из года в год. Миллионы бабочек данаида монарх возвращаются в Мексику на зимовку. Они прилетают из Канады и с востока США, преодолевая 3000 километров.

[Амадо Фернандес, директор заповедника бабочки монарх]:
«Сейчас бабочки-монархи уже находятся в местах своей зимовки. Они ждут весны, чтобы начать размножение и мигрировать обратно в США и Канаду. Пока бабочки ещё обустраивают колонию».

Бабочки-монархи в основном прилетают в центральную часть штата Мичоакан. Здесь находится биосферный заповедник, где насекомых охраняют. Сюда также приезжают туристы, чтобы полюбоваться редким зрелищем.

[туристка из США]:
«Это неописуемо, прекрасно и трогает душу. Просто хочется стоять там и говорить: это единственное место на Земле, где есть такое чудо».

Данаида монарх – одна из самых известных бабочек Северной Америки. Эти чешуекрылые также есть на Канарских островах и Мадейре. Во время миграции могут прилетать в Испанию, Францию, Португалию, Англию и Швецию.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...