Как спасённая корова требует объятий от своих хозяев

Супруги Райан Филлипс и Мэллори Шерман приютили тёлку Дженну, когда ей было всего три дней от роду.



Малышка родилась с генетическими отклонениями. Она была бесплодна и поэтому не могла давать молоко. Её отбраковали на ферме и, чтобы её спасти Райн и Мэллори решили её забрать домой.



Со временем корова выросла стала здоровой и сильной и весить более 450 кг.



«Дженна всегда была живой и полной сил, как сейчас. Я думаю, что она считает себя членом нашей семьи, поскольку я провожу с ней 24 часа в сутки. Она считает, что может играть с нами в любое время», – рассказал Райан.

Несмотря на то, что Дженна уже выросла, она продолжает вести себя как маленькое животное, нуждающееся в постоянной заботе и ласке. Корова любит, когда её гладят и находиться в центре внимания.



«Она подходит к окну в доме и мычит, пока мы не выйдем, не обнимем её, не почешем и не побегаем по двору, – поделился Райан. – Она любит положить голову мне на ногу, и ждёт, когда я обхвачу её шею руками и почешу. У неё такой способ обниматься, и это может продолжаться около 20 минут».

Супруги завели ещё одну корову, теперь животные вместе проводят время. Иногда прибегают за порцией ласки к своим хозяевам. Языки у коров похожи на кошачьи (такие же шершавые), только гораздо мощнее. По словам супругов, хотя поначалу получать «поцелуи» от коровы было непривычно, теперь они рады, что у них такие дружелюбные животные.