На Мадагаскар обрушился циклон «Гамане»: 18 погибших

Тропический циклон «Гамане» принёс бедствие жителям Мадагаскара. Погибло, по меньшей мере, 18 человек. Сообщается также о..
Дата загрузки: 2024-04-01
Тропический циклон «Гамане» принёс бедствие жителям Мадагаскара. Погибло, по меньшей мере, 18 человек.
Сообщается также о троих пострадавших и четверых пропавших без вести.
Ещё тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома из-за разрушений и наводнений.
[местная жительница]:
«Вода попала в мой дом и унесла всё наше рабочее оборудование, смыло холодильник. Нам нужна помощь, мы страдаем. У нас нет риса, нам нечего есть. У нас недостаточно мыла, все полотенца заплесневели. Нам нужна помощь, пожалуйста!»
«Гамане» прошёлся по северо-восточной части Мадагаскара, обрушившись на остров сильнейшими проливными дождями. Средняя скорость ветра была 150 километров в час, а порывы достигали 210.
На севере стихия разрушила дороги и обрушила мосты.
По данным Национального бюро по управлению рисками и стихийными бедствиями, непогода привела к перемещению более 20 тысяч человек.
[местный житель]:
«Весь наш уголь для готовки вымок. Мы с утра ничего не ели».
«Гамане» стал первым циклоном для Мадагаскара в этом сезоне штормов.
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