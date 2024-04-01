На Мадагаскар обрушился циклон «Гамане»: 18 погибших

Тропический циклон «Гамане» принёс бедствие жителям Мадагаскара. Погибло, по меньшей мере, 18 человек. Сообщается также о..

Тропический циклон «Гамане» принёс бедствие жителям Мадагаскара. Погибло, по меньшей мере, 18 человек.

Сообщается также о троих пострадавших и четверых пропавших без вести.

Ещё тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома из-за разрушений и наводнений.

[местная жительница]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Гамане» прошёлся по северо-восточной части Мадагаскара, обрушившись на остров сильнейшими проливными дождями. Средняя скорость ветра была 150 километров в час, а порывы достигали 210.

На севере стихия разрушила дороги и обрушила мосты.

По данным Национального бюро по управлению рисками и стихийными бедствиями, непогода привела к перемещению более 20 тысяч человек.

[местный житель]:

«Весь наш уголь для готовки вымок. Мы с утра ничего не ели».

«Гамане» стал первым циклоном для Мадагаскара в этом сезоне штормов.

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