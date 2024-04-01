Потешные гонки устроили в Сан-Франциско в Калифорнии. По крутым и извилистым улицам несутся десятки детских трёхколёсных..

Гонки на детских велосипедах устроили для взрослых в США

Потешные гонки устроили в Сан-Франциско в Калифорнии. По крутым и извилистым улицам несутся десятки детских трёхколёсных велосипедов. Но оседлали их в основном взрослые.

Это не только соревнования, но и конкурс. Многие нарядились в забавные костюмы. Образ продумывают заранее.

Состязания длятся два часа. Дистанция – 200 метров.

[Брэд Лайн, участник соревнований]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мы купили в Интернете несколько трёхколёсных велосипедов и немного их усовершенствовали. И теперь мы замечательно проводим здесь время». [Бонни Блэк, участница соревнований]:

«Мне нравится скорость. Когда едешь, чувствуешь, что она намного быстрее, чем кажется со стороны. Стремительно лететь вниз – это невероятное ощущение».

Соревнования называются «Принеси своё большое колесо». Проводят их уже больше 20 лет. Поначалу участников было немного, но с каждым годом становится больше. Приезжают из разных штатов США. За состязаниями всегда наблюдают сотни зрителей.

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