Главные политические события: обзор 2023 года

Какими были политические события 2023 года. В январе Хорватия присоединилась к Шенгенскому соглашению и отменила контроль..

Какими были политические события 2023 года.

В январе Хорватия присоединилась к Шенгенскому соглашению и отменила контроль на внутренних границах со странами Евросоюза. Немного потеплели отношения между США и Кубой: американское посольство в Гаване впервые с 2017 года снова начало выдавать кубинцам визы.

В Израиле вспыхнули протесты против судебной реформы Биньямина Нетаньяху. А в США шуму наделал китайский шар-шпион, который заметили в воздушном пространстве страны. Через неделю его сбили.

В марте в Грузии вспыхнули ожесточённые протесты против законопроекта об иностранных агентах. А во Франции протестовали против повышения пенсионного возраста на два года.

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В апреле против экс-президента США Дональда Трампа выдвинули обвинения. Они стали первыми в длинном списке дел, которые подготовили в отношении него демократы. При этом республиканцы выдвинули ряд обвинений против сына Джо Байдена и самого действующего президента США, а также начали процедуру импичмента.

В Судане вспыхнули ожесточённые бои за власть. А президент Турции Тайип Эрдоган продлил своё 20-летнее правление ещё на один срок.

На севере Косово в мае начались беспорядки: так этнические сербы выразили недовольство результатами местных выборов. В соседней Сербии армию привели в боевую готовность. Однако конфликт в итоге удалось сгладить.

Летом во Франции всё ещё протестовали против пенсионной реформы, а в Израиле – против судебной. Причём, обе в итоге приняли.

На выборах в Греции победили консерваторы, а правящая коалиция Нидерландов распалась из-за миграционной политики.

В июле в Нигере произошёл военный переворот. За этим последовал переворот в Габоне.

В сентябре Азербайджан начал специальную военную операцию в Нагорном Карабахе. Она закончилась захватом непризнанной республики и бегством десятков тысяч армян.

На выборах в Словакии победил Роберт Фицо, выступающий за сворачивание военной помощи Украине. Позже против него вспыхнули протесты за намерение распустить антикоррупционную прокуратуру.

В октябре группировка ХАМАС совершила смертоносное нападение на приграничные районы Израиля, убив сотни людей. Это вылилось в масштабную военную операцию Израиля в секторе Газа против ХАМАС, а также против боевиков в Ливане и Сирии.

Правящая партия Польши лишилась большинства. В итоге пост премьера занял Дональд Туск. А в Аргентине к власти пришёл правый президент Хавьер Милей, который обещает шоковую терапию для экономики и борьбу с социалистами.

Финляндия закрыла почти все КПП на границе с Россией из-за потока иностранных мигрантов, а Пакистан стал массово высылать афганцев на родину.

Наконец, Италия вышла из китайского проекта «Один пояс, один путь».

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