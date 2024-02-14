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Другой взгляд на любовь: «Музей разорванных отношений» открылся в Хорватии

Другой взгляд на любовь: «Музей разорванных отношений» открылся в Хорватии

К 14-му февраля, Дню влюблённых, в Хорватии открылся музей, который предлагает иной взгляд на любовь. Называется..

Дата загрузки: 2024-02-15

Другой взгляд на любовь: «Музей разорванных отношений» открылся в Хорватии
К 14-му февраля, Дню влюблённых, в Хорватии открылся музей, который предлагает иной взгляд на любовь. Называется он «Музей разорванных отношений».

Экспонаты подарили люди со всего мира. Некоторые отражают причину расставания. Другие напоминают о более счастливых временах.

[Дразен Грубисич, основатель «Музея разорванных отношений»]:
«Все экспонаты здесь подарили сами люди. И они интригующие, вдохновляющие и эмоциональные, а не исторические».

Некоторые истории очень печальные. Одна женщина из Турции подарила музею свадебное платье, поскольку её жених умер до свадьбы.

Другие же экспонаты более комичные. Например, есть книга о похудении, которую одна женщина получила от своего бойфренда. Вскоре она его бросила.

[Дразен Грубисич, основатель «Музея разорванных отношений»]:
«Для нас это музей любви. Просто у нас, возможно, другой взгляд на любовь. Будем реалистами: каждая любовь рано или поздно заканчивается».

А этого годзиллу один мужчина получил от бывшей девушки и сохранил в качестве сувенира.

[туристка из США]:
«На самом деле у меня счастливые отношения. Сейчас я путешествую одна, поэтому решила приехать сюда. Музей был обязательным местом для посещения в Загребе. Некоторые истории здесь немного расстраивают. Многие из них посвящены отношениям на расстоянии, которые когда-то были и у меня. Тут всё очень душевно».

В коллекции музея около 4600 предметов. Каждый год выбирают несколько сотен для новой экспозиции.
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