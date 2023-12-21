Наводнения в Тамилнаде озадачили местных жителей

На индийский штат Тамилнад снова обрушилось наводнение. При том, что местные жители ещё не оправились после..
Дата загрузки: 2023-12-21
На индийский штат Тамилнад снова обрушилось наводнение. При том, что местные жители ещё не оправились после предыдущего стихийного бедствия, вызванного циклоном «Мичаунг» ранее в этом месяце. Тогда погибло 13 человек.
Сейчас сотни людей снова лишились имущества.
[жительница Тамилнада]:
«Вода смешивается с землёй. Не знаю, куда нам теперь идти. Если снова пойдёт дождь, думаю, мы умрём. Мы ничего не можем сделать».
[жительница Тамилнада]:
«Все наши газовые баллоны и кухонную утварь смыло наводнением. Есть нечего. Ситуация очень плохая».
За сутки в Тамилнаде выпало почти 50 мм осадков. Это в 20 раз больше нормы для этого времени года.
В прибрежном штате продолжаются спасательные операции.
[Равви Кумар Дингра, командующий ВМФ Тамилнада]:
«Когда поступает информации о том, что кого-то нужно спасти с верхушек деревьев или крыш, мы немедленно садимся в вертолёт и летим туда. За четыре вылета нам удалось спасти около 17 человек, в том числе трёх беременных женщин».
Людей отправляют на поездах в безопасные районы.
[Мутулакшми, эвакуированная]:
«Эмоции смешанные. Даже не могу объяснить, что чувствую. Но стоять здесь – это божественное благословение».
Тамилнад часто страдает от наводнений. Так, восемь лет назад затопило его столицу город Ченнай. Тогда погибло 290 человек.
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