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Наводнения в Тамилнаде озадачили местных жителей

Наводнения в Тамилнаде озадачили местных жителей

На индийский штат Тамилнад снова обрушилось наводнение. При том, что местные жители ещё не оправились после..

Дата загрузки: 2023-12-21

Наводнения в Тамилнаде озадачили местных жителей

На индийский штат Тамилнад снова обрушилось наводнение. При том, что местные жители ещё не оправились после предыдущего стихийного бедствия, вызванного циклоном «Мичаунг» ранее в этом месяце. Тогда погибло 13 человек.

Сейчас сотни людей снова лишились имущества.

[жительница Тамилнада]:
«Вода смешивается с землёй. Не знаю, куда нам теперь идти. Если снова пойдёт дождь, думаю, мы умрём. Мы ничего не можем сделать».

[жительница Тамилнада]:
«Все наши газовые баллоны и кухонную утварь смыло наводнением. Есть нечего. Ситуация очень плохая».

За сутки в Тамилнаде выпало почти 50 мм осадков. Это в 20 раз больше нормы для этого времени года.

В прибрежном штате продолжаются спасательные операции.

[Равви Кумар Дингра, командующий ВМФ Тамилнада]:
«Когда поступает информации о том, что кого-то нужно спасти с верхушек деревьев или крыш, мы немедленно садимся в вертолёт и летим туда. За четыре вылета нам удалось спасти около 17 человек, в том числе трёх беременных женщин».

Людей отправляют на поездах в безопасные районы.

[Мутулакшми, эвакуированная]:
«Эмоции смешанные. Даже не могу объяснить, что чувствую. Но стоять здесь – это божественное благословение».

Тамилнад часто страдает от наводнений. Так, восемь лет назад затопило его столицу город Ченнай. Тогда погибло 290 человек.
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