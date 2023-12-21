Наводнения в Тамилнаде озадачили местных жителей

На индийский штат Тамилнад снова обрушилось наводнение. При том, что местные жители ещё не оправились после..

На индийский штат Тамилнад снова обрушилось наводнение. При том, что местные жители ещё не оправились после предыдущего стихийного бедствия, вызванного циклоном «Мичаунг» ранее в этом месяце. Тогда погибло 13 человек.

Сейчас сотни людей снова лишились имущества.

[жительница Тамилнада]:

«Вода смешивается с землёй. Не знаю, куда нам теперь идти. Если снова пойдёт дождь, думаю, мы умрём. Мы ничего не можем сделать». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Все наши газовые баллоны и кухонную утварь смыло наводнением. Есть нечего. Ситуация очень плохая».

За сутки в Тамилнаде выпало почти 50 мм осадков. Это в 20 раз больше нормы для этого времени года.

В прибрежном штате продолжаются спасательные операции.

[Равви Кумар Дингра, командующий ВМФ Тамилнада]:

«Когда поступает информации о том, что кого-то нужно спасти с верхушек деревьев или крыш, мы немедленно садимся в вертолёт и летим туда. За четыре вылета нам удалось спасти около 17 человек, в том числе трёх беременных женщин».

Людей отправляют на поездах в безопасные районы.

[Мутулакшми, эвакуированная]:

«Эмоции смешанные. Даже не могу объяснить, что чувствую. Но стоять здесь – это божественное благословение».

Тамилнад часто страдает от наводнений. Так, восемь лет назад затопило его столицу город Ченнай. Тогда погибло 290 человек.

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