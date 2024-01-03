Экстремальные морозы сковали Москву

Экстремальные холода пришли в Москву. Днём минус 22-23 градуса, а ночью температура падает до 25. В..
Дата загрузки: 2024-01-03
Экстремальные холода пришли в Москву. Днём минус 22-23 градуса, а ночью температура падает до 25. В Подмосковье ещё холоднее. По словам синоптиков, такая температура ниже климатической нормы на 12-13 градусов.
Впрочем, москвичи всё равно выходят на прогулки. Некоторым холодно, а кто-то радуется морозам.
[житель Москвы]:
«Это январь. Это зимний месяц. Почему должно быть холодно? В России это не холодно».
[жительница Москвы]:
«Мечта. Мне нравится. Мороз – то, что и должно быть».
[житель Москвы]:
«Погода прямо супер. Щёки сковывает. Здорово. Празднично. Новогодняя. Солнечно – самое главное».
[жительница Москвы]:
«Ужасно. Хочется тепла. Холодно. Очень холодно».
[житель Москвы]:
«Очень холодно. Холодно, но дух Нового года согревает. Поэтому, в принципе, можно спокойно гулять, потому что много народу, все гуляют, все радуются 24-му году. Поэтому никакой холод нам не помешает».
Синоптики обещают 20-градусные морозы и в Рождество. А потом потеплеет до минус 10-15 градусов.
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