Экстремальные морозы сковали Москву

Экстремальные холода пришли в Москву. Днём минус 22-23 градуса, а ночью температура падает до 25. В..

Экстремальные холода пришли в Москву. Днём минус 22-23 градуса, а ночью температура падает до 25. В Подмосковье ещё холоднее. По словам синоптиков, такая температура ниже климатической нормы на 12-13 градусов.

Впрочем, москвичи всё равно выходят на прогулки. Некоторым холодно, а кто-то радуется морозам.

[житель Москвы]:

«Это январь. Это зимний месяц. Почему должно быть холодно? В России это не холодно». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Мечта. Мне нравится. Мороз – то, что и должно быть». [житель Москвы]:

«Погода прямо супер. Щёки сковывает. Здорово. Празднично. Новогодняя. Солнечно – самое главное». [жительница Москвы]:

«Ужасно. Хочется тепла. Холодно. Очень холодно». [житель Москвы]:

«Очень холодно. Холодно, но дух Нового года согревает. Поэтому, в принципе, можно спокойно гулять, потому что много народу, все гуляют, все радуются 24-му году. Поэтому никакой холод нам не помешает».

Синоптики обещают 20-градусные морозы и в Рождество. А потом потеплеет до минус 10-15 градусов.

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