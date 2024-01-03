Корабельный кот Оли вместе с экипажем финишировал в Хобарте

Корабельный кот Оли вместе с экипажем яхты «Сильф VI» финиширует под приветствия поклонников. Одновременно завершается регата Сидней – Хобарт. Эта лодка пришла последней. Зато Оли стал первым корабельным котом, участвовавшим в престижной яхтенной гонке.

Поклонники принесли плакаты и угощения для пушистого моряка. Похоже, его хозяина Боба Уильямса это очень растрогало.

[Боб Уильямс, владелец кота]:

«Довольно удивительно, что люди так прониклись симпатией к Оли. Я этого не ожидал. Знаете, для меня Оли – просто часть команды моей лодки. Я плаваю с ним уже несколько лет».

Коту десять лет. Последние пять ходит с хозяином в море. Вместе плавали из Австралии в Новую Зеландию и обратно. Боб Уильямс раньше служил на флоте. Так что его любовь к морю понятна. Ну а кота берёт с собой за компанию.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Боб Уильямс, владелец кота]:

«Кажется, кот стал международной знаменитостью, и это удивительно. Он просто обычный кот, мой друг и напарник. И приятно получить немного внимания после стольких лет (плавания)».

Яхта «Сильф VI» довольно старая. Построена в 1960 году. В этой регате участвовала уже не в первый раз.

Короткая ссылка на эту страницу: