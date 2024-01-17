Косплееры не отказываются от хобби, хотя оно обходится всё дороже

Любители перевоплощаться в различных персонажей собрались на косплей-фестивале MegaCon в Лондоне. Кого-то вдохновили популярные видеоигры, кого-то – комиксы, а кого-то – фантастические фильмы.

Косплееры в основном сами создают свои костюмы и различную бутафорию. На фоне роста стоимости жизни это увлечение становится всё дороже. Костюмы обходятся в сотни долларов.

[Тим Блэк, участник фестиваля]:

«Такое хобби может обходиться очень дорого. Это точно. Каждый может добиться сходства (с персонажем) на 90%. Но если захочешь добиться точности на 95%, то в денежном соотношении это будет больше пяти процентов».

Крис Осборн – бывший преподаватель технологии дизайна. Его увлечение – создавать дроидов и другую технику из «Звёздных войн». Он покупает электронные компоненты и другие детали на распродажах.

[Крис Осборн, участник фестиваля]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Это дорогое хобби. Но я сравнил бы его с покупкой билета на матч в премьер-лиге, абонемента, хорошего набора клюшек для гольфа, хорошего снаряжения для рыбалки или с чем-то ещё. Это может быть дорого, но это не трагедия».

А Карен Гровер – уже опытный дизайнер. Она создаёт костюмы с юных лет. У неё есть советы для начинающих косплееров.

[Карен Гровер, участница фестиваля]:

«Я всегда советую людям покупать настолько качественную ткань, насколько они могут себе позволить. Потом надо искать аксессуары на распродажах и в других местах. Удивительно, сколько всего можно найти. Но выбирайте ткань хорошего качества, потому что она будет хорошо смотреться. Это будет выглядеть красиво».

У косплееров есть ещё одна статья расхода. Им нужны деньги для поездок на тематические мероприятия. Впрочем, финансовые трудности пока не сильно повлияли, и участников на фестивале по-прежнему много.

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