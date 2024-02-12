Не увернёшься: «Битва апельсинами» разгорелась в Италии

В поле битвы превратился итальянский городок Ивреа. Увернуться не получится. Тысячи людей без устали забрасывают друг..

В поле битвы превратился итальянский городок Ивреа. Увернуться не получится. Тысячи людей без устали забрасывают друг друга оранжевыми цитрусами. Здесь проходит традиционная «Битва апельсинами».

Участники сражения делятся на девять команд. Те, кто изображает стражников, едут на повозках и бросают апельсины в тех, кто внизу. Битва продолжается три дня.

[участница фестиваля]:

«Я участвую в битве апельсинами с 17 лет. Это даёт очень мощный заряд». [участник фестиваля]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Это способ снять напряжение. Фестиваль привлекает много людей, и это хорошо. Это отличный способ забыть обо всём на три дня». [участник фестиваля]:

«Атмосфера на площади потрясающая. Каждый должен испытать это хоть раз в жизни. Когда воскресным утром чувствуешь запах апельсинов после того, как проработал целый год, этот резкий аромат кажется поэзией».

Есть разные версии появления фестиваля. Согласно одной легенде, в Средние века бедняки выбрасывали на улицу фасоль. Так выражали недовольство своим герцогом. В XIX веке во время карнавала фасоль заменили апельсинами.

Другая легенда гласит, что лет восемьсот назад дочь мельника Виолетта отказала герцогу, который хотел провести с ней ночь. Девушка отрезала ему голову. А мятежники спасли Виолетту от стражи герцога. Теперь апельсины символизируют голову злого правителя.

Кстати, цитрусовые привозят на фестиваль из Сицилии. Каждый год в сражении гибнут 500 тонн апельсинов.

Короткая ссылка на эту страницу: