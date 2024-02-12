Не увернёшься: «Битва апельсинами» разгорелась в Италии

В поле битвы превратился итальянский городок Ивреа. Увернуться не получится. Тысячи людей без устали забрасывают друг..
Дата загрузки: 2024-02-12
Участники сражения делятся на девять команд. Те, кто изображает стражников, едут на повозках и бросают апельсины в тех, кто внизу. Битва продолжается три дня.
[участница фестиваля]:
«Я участвую в битве апельсинами с 17 лет. Это даёт очень мощный заряд».
[участник фестиваля]:
«Это способ снять напряжение. Фестиваль привлекает много людей, и это хорошо. Это отличный способ забыть обо всём на три дня».
[участник фестиваля]:
«Атмосфера на площади потрясающая. Каждый должен испытать это хоть раз в жизни. Когда воскресным утром чувствуешь запах апельсинов после того, как проработал целый год, этот резкий аромат кажется поэзией».
Есть разные версии появления фестиваля. Согласно одной легенде, в Средние века бедняки выбрасывали на улицу фасоль. Так выражали недовольство своим герцогом. В XIX веке во время карнавала фасоль заменили апельсинами.
Другая легенда гласит, что лет восемьсот назад дочь мельника Виолетта отказала герцогу, который хотел провести с ней ночь. Девушка отрезала ему голову. А мятежники спасли Виолетту от стражи герцога. Теперь апельсины символизируют голову злого правителя.
Кстати, цитрусовые привозят на фестиваль из Сицилии. Каждый год в сражении гибнут 500 тонн апельсинов.
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