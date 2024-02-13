Светские «лебёдушки» стали вдохновением для новой коллекции Badgley Mischka

Манхэттен 80-х стал вдохновением для осенне-зимней коллекции дизайнерского дуэта Badgley Mischka. Она дебютировала на Неделе моды..

Манхэттен 80-х стал вдохновением для осенне-зимней коллекции дизайнерского дуэта Badgley Mischka. Она дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке.

Модельеры говорят, что решили поделиться собственным опытом, когда впервые приехали в мегаполис около 40 лет назад. Тогда их очаровывало высшее общество и элегантность светских львиц. Их называли «лебёдушками».

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[Джеймс Мишка, дизайнер]:«Нам посчастливилось оказаться в самом конце целой эпохи «лебёдушек» и всего этого общества, и мы подружились с некоторыми из них. Это было фантастично».

Некоторые образы отражают роскошь и элегантность Парк-авеню середины века, его стеклянных небоскребов и вестибюлей, украшенных цветами и бархатом.

[Джеймс Мишка, дизайнер]:«Нас действительно вдохновило сочетание силы и мягкости». [Марк Бэджли, дизайнер]:«Да, это своего рода танец современности с элегантностью, но при этом с роскошью и женственностью».

Дизайнеры говорят, что наполнили коллекцию нейтральными цветами, включая чёрный и грязный металлик с небольшими яркими вкраплениями.

В целом на Неделе моды в Нью-Йорке свои коллекции представляют около 50 крупных домов моды. Среди них Carolina Herrera, Tommy Hilfiger и Brandon Maxwell.

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