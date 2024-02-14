Comic Con в Абу-Даби: супергерои среди пустыни

Да прибудет сила. Оби-Ван Кеноби из «Звёздных войн» в полной готовности – в Абу-Даби. Он прибыл..

Да прибудет сила. Оби-Ван Кеноби из «Звёздных войн» в полной готовности – в Абу-Даби.

Он прибыл осмотреть армию клонов. Точнее, двойников знаменитых героев мира фэнтези и аниме. Да и сам он, конечно, тоже двойник.

Здесь проходит ближневосточный Comic Con. Конгресс проводят в Абу-Даби третий год подряд. Ранее он проходил в Дубае.

Comic Con в ОАЭ – крупнейший фестиваль поп-культуры в регионе.

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Мужчины и женщины всех возрастов переодеваются в любимых персонажей. Некоторые приходят, чтобы встретиться со своими кумирами.

Знаменитости прилетают пообщаться со своими поклонниками с Ближнего Востока. Среди них звезда дубляжа Фрэнк Уэлкер. Он известен по голосу Скуби-Ду, а также Мегатрона во франшизе «Трансформеры».

[Фрэнк Уэлкер, мастер дубляжа]:«Когда живешь в Лос-Анджелесе, то для тебя это далёкое место. Сложно понять, могут ли меня оценить по достоинству и узнаёт ли кто-то моих персонажей в такой далёкой стране».

Мероприятие также даёт возможность местным и региональным художникам продемонстрировать и продать свои работы, такие как фигурки поп-исполнителей, комиксы, гравюры и манга.

В последнее десятилетие косплей в регионе набирает популярность. На мероприятие приезжает всё больше арабов, которые любят переодеваться в любимых персонажей.

[Хамад Исмаил Салем, посетитель]:«Это возможность убежать от внешнего мира, сделать небольшой перерыв на три дня, по крайней мере, забыть о проблемах на работе и в семье. Просто приходите сюда, наслаждайтесь и проживайте этот момент».

В прошлом году мероприятие посетило 35 тысяч человек. Как ожидается, в этом году посетителей будет ещё больше.

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