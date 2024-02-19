Балабан – душа музыкальной культуры Азербайджана

Раньше на балабане играли в основном самоучки. Овладевали мастерством, слушая опытных музыкантов. Теперь этот инструмент с..

Раньше на балабане играли в основном самоучки. Овладевали мастерством, слушая опытных музыкантов.

Теперь этот инструмент с многовековой историей стал частью современной жизни. Играть на нём профессионально учат в университетах, средних школах и консерваториях Азербайджана.

Ильхам Наджафов – преподаватель в азербайджанской Национальной консерватории. Всю жизнь посвятил балабану.

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[Ильхам Наджафов, преподаватель]:

«На нём играют с древности и по сей день. К счастью, в последнее время мы начали обучать игре на нём более широко и по современным стандартам».

Студент консерватории Мустафа играет на балабане с 12 лет. Говорит, что это не просто инструмент, а уникальный метод медитации, который обогащает его внутренний мир.

[Мустафа Мирзаев, студент]:«У балабана более мягкое звучание, и мне больше нравится техника исполнения. Остальные инструменты тоже красивые, но мне кажется, что балабан звучит приятнее».

Балабан – один из древнейших деревянных духовых музыкальных инструментов Азербайджана, Турции и некоторых других стран. В Армении его называют дудук.

На нём играют на народных праздниках, свадьбах и концертах. Он также звучит на пастбищах на рассвете. Так пастухи собирают своё стадо.

Инструмент традиционно изготавливают из сливового или абрикосового дерева и покрывают льняным или оливковым маслом.

После высыхания мастера просверливают восемь отверстий.

Мастер дует в мундштук, чтобы настроить балабан, и продолжает сверлить, пока звук не станет идеальным.

Недавно мастерство и искусство исполнения на балабане было включено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

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