Балабан – душа музыкальной культуры Азербайджана

Раньше на балабане играли в основном самоучки. Овладевали мастерством, слушая опытных музыкантов. Теперь этот инструмент с..
Дата загрузки: 2024-02-19
Теперь этот инструмент с многовековой историей стал частью современной жизни. Играть на нём профессионально учат в университетах, средних школах и консерваториях Азербайджана.
Ильхам Наджафов – преподаватель в азербайджанской Национальной консерватории. Всю жизнь посвятил балабану.[Ильхам Наджафов, преподаватель]:
«На нём играют с древности и по сей день. К счастью, в последнее время мы начали обучать игре на нём более широко и по современным стандартам».
Студент консерватории Мустафа играет на балабане с 12 лет. Говорит, что это не просто инструмент, а уникальный метод медитации, который обогащает его внутренний мир.[Мустафа Мирзаев, студент]:
«У балабана более мягкое звучание, и мне больше нравится техника исполнения. Остальные инструменты тоже красивые, но мне кажется, что балабан звучит приятнее».
Балабан – один из древнейших деревянных духовых музыкальных инструментов Азербайджана, Турции и некоторых других стран. В Армении его называют дудук.
На нём играют на народных праздниках, свадьбах и концертах. Он также звучит на пастбищах на рассвете. Так пастухи собирают своё стадо.
Инструмент традиционно изготавливают из сливового или абрикосового дерева и покрывают льняным или оливковым маслом.
После высыхания мастера просверливают восемь отверстий.
Мастер дует в мундштук, чтобы настроить балабан, и продолжает сверлить, пока звук не станет идеальным.
Недавно мастерство и искусство исполнения на балабане было включено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
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