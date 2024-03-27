В Бангкоке стартовал международный автосалон

Международный автосалон стартовал в Бангкоке – столице Таиланда. Свои новинки привезли Porsche, Volvo, Toyota, Isuzu, вьетнамский бренд VinFast, а также китайские компании.

В 2022 году на Таиланд пришлось 58% всех продаж электромобилей в Юго-Восточной Азии. Так что за этот рынок стоит конкурировать. VinFast готовится продавать здесь электромобили.

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[Ву Данг Йен Ханг, директор отделения VinFast в Таиланде]:«Мы очень воодушевлены. Местные дилеры меня хорошо приняли. Я уже подписала несколько соглашений. Теперь с нетерпением ждём, когда откроют наши выставочные площадки в автосалонах и начнут продавать автомобили. Это случится в ближайшие два месяца».

Вьетнамской компании придётся конкурировать в основном с китайскими производителями, заполонившими рынок Таиланда своей продукцией.

Китайская компания BYD планирует продавать здесь пять новых моделей. При этом впервые за пределами Китая на автосалоне демонстрируют гиперкар Yangwang U9. Однако продавать его на тайском рынке пока не будут.

Несколько моделей привезла компания Zeekr («Зикр») из Ханчжоу.

Автопроизводитель XPeng («Сяопэн») из Гуанчжоу представил только электрический кроссовер G6. Это первый китайский серийный автомобиль с алюминиевым кузовом.

[Парами Тингчароен, сотрудница компании XPeng]:«На китайском рынке электромобилей и раньше была довольно жёсткая конкуренция, а сейчас идёт активная ценовая война. Но мы вполне уверены, что станем свежим и хорошим вариантом для всего рынка, поскольку представляем что-то совершенно новое. Мы ориентируемся на премиум-сегмент и предлагаем очень высокотехнологичные продукты».

XPeng также демонстрирует электролёт AeroHT Voyager X2. Но у компании нет лицензии на полёты в Таиланде.

Это 45-й автосалон в Бангкоке. В этом году участвуют 36 автопроизводителей и 14 производителей мотоциклов. Выставка продлится до 7 апреля.

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