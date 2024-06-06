Волосы из парикмахерских помогают очищать реки

Состриженные волосы и собачья шерсть помогают очистить чилийские озёра, ручьи и реки.

Экологическая организация Matter of Trust создаёт из них особые трубки, которые она называет бонами.

Это сетки, наполненные волосами. Благодаря своим естественным впитывающим свойствам, они очищают местные водоёмы от масел, тяжёлых металлов, бактерий и других загрязнителей.

Генеральный менеджер организации использует аквариум, чтобы продемонстрировать, как работают боны.

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Их помещают в воду на срок до 50 дней. В этот период на них налипают все загрязняющие вещества.

Проект работает с салонами по всему Чили. Так, стрижка волос одного человека может помочь очистить до 20 000 литров воды.

[Маттиа Каренини, генеральный менеджер организации]:«Если использовать их для очистки от углеводородов, один килограмм волос может захватить в среднем до пяти литров углеводородов. Иногда соотношение может составить один к девяти». [Луизиана Хил, собачий грумер]:«Мы каждый день выбрасываем шерсть вёдрами, так что это очень полезное дело. Прекрасно, что можно как-то использовать то, что идёт на свалки, и помогать окружающей среде».

В Лагуне-Верде недалеко от чилийского портового города Вальпараисо организация установила несколько бонов в ручье, несущем серую воду с завода в океан. Примерно через месяц удалось собрать 15 килограммов загрязняющих веществ.

[Маттиа Каренини, генеральный менеджер организации]:«Мы собираем волосы из салонов, помещаем их в сетки, и эти сетки остаются в водоёмах на 30, 40 или 50 дней. Там они непрерывно захватывают (углеводороды)».

Похожий проект запустила организация Agropelo. Из волос она изготавливает тканые коврики, которыми покрывают почву. Это помогает сохранить влагу за счёт уменьшения прямого испарения и экономии воды.

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