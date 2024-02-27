Морозильные камеры из отходов делают в кенийском городе Момбаса

На пляже в Момбасе идёт уборка. Вместе с прочим мусором кенийцы постоянно собирают десятки килограммов пластика. Для одной местной компании это настоящее сокровище. Она скупает отходы и пускает их в переработку.

На небольшом заводе пластик сначала измельчают, а потом формуют. Получаются прямоугольные листы. Это стенки будущих морозильных камер.

[Пурити Гакуо, директор компании Kuza Freezer]:

«Мы позволяем решить проблемы хранения мелким предприятиям, которые участвуют в образовании цен на рыбу. Морозильные камеры помогают им стабильно увеличивать доход и сокращать убытки».

Момбаса находится на одноимённом острове в Индийском океане. Рыболовство здесь развито. Но мелкие предприятия и отдельные рыбаки теряют много прибыли из-за того, что у них нет холодильников.

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[Абдалла Али, рыбак]:

«У нас большие проблемы с хранением. Когда мы ловим рыбу, её негде хранить. Мы кладём её в лёд. Но при транспортировке начинаются проблемы: лёд тает, поскольку на солнце жарко. Рыба может испортиться, и у нас будут убытки».

Компания делает большие морозильные камеры для рыболовецких судов, а также для рыбных складов. Кроме того, она выпускает маленькие камеры на 70 литров, которые можно перевозить на мотоцикле. Они работают от аккумулятора, а тот, в свою очередь, заряжается от солнечной панели. Двухчасовой подзарядки на солнце хватает на 6-7 часов работы. Стоит такая камера 700 долларов. Можно купить в рассрочку.

Стартап работает уже три года. За это время продал более 350 морозильных камер. В числе клиентов также продавцы птицы и льда. Сотрудники компании устанавливают в камеры специальные устройства, которые следят за исправностью изделия. Когда надо, их ремонтируют.

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