Религиозные статуи смогли «увидеть» слабовидящие в Испании

Для испанки Аманды сегодня необычный день. Она впервые «видит» многовековые статуи Иисуса и Девы Марии. Но..

Для испанки Аманды сегодня необычный день. Она впервые «видит» многовековые статуи Иисуса и Девы Марии. Но видит не так, как все, а руками. Это тактильное знакомство с религиозными скульптурами организовала церковь в городе Ронда. На выставку приходят люди с нарушениями зрения.

В Испании, по давней традиции, в Страстную неделю устраивают религиозные шествия. Слабовидящей Аманде они хорошо знакомы по аромату цветов и ладана, а также по звукам религиозной музыки. Теперь, после знакомства со статуями, ощущения стали полными.

[Аманда Карреньо, слабовидящая]:

«Очень сложно описать этот опыт. Он принёс большое удовлетворение и награду. Я благодарна за организацию этого инклюзивного мероприятия».

Знакомство с религиозными скульптурами предназначено в первую очередь для верующих.

[Аманда Карреньо, слабовидящая]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Страстную неделю в Испании называют «Семана Санта». Она предшествует Пасхе. Верующие вспоминают о страданиях Иисуса Христа и празднуют его воскрешение.

В этом году католики отметят Пасху 31 марта.

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