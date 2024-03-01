Религиозные статуи смогли «увидеть» слабовидящие в Испании

Для испанки Аманды сегодня необычный день. Она впервые «видит» многовековые статуи Иисуса и Девы Марии. Но..
Дата загрузки: 2024-03-01
В Испании, по давней традиции, в Страстную неделю устраивают религиозные шествия. Слабовидящей Аманде они хорошо знакомы по аромату цветов и ладана, а также по звукам религиозной музыки. Теперь, после знакомства со статуями, ощущения стали полными.
[Аманда Карреньо, слабовидящая]:
«Очень сложно описать этот опыт. Он принёс большое удовлетворение и награду. Я благодарна за организацию этого инклюзивного мероприятия».
Знакомство с религиозными скульптурами предназначено в первую очередь для верующих.
[Аманда Карреньо, слабовидящая]:
«Я глубоко верующая. И в моей жизни преобладают вера и иллюзорность. А теперь есть возможность прикоснуться к тому, что раньше я только пыталась представить».
Страстную неделю в Испании называют «Семана Санта». Она предшествует Пасхе. Верующие вспоминают о страданиях Иисуса Христа и празднуют его воскрешение.
В этом году католики отметят Пасху 31 марта.
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