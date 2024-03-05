Банды попытались захватить международный аэропорт в Гаити

Вооружённые банды атаковали международный аэропорт в пригороде Порт-о-Пренса на Гаити. В это время он был закрыт..
Дата загрузки: 2024-03-05
Атака произошла вскоре после того, как власти Гаити ввели чрезвычайное положение и ночной комендантский час в Порт-о-Пренсе. Меры будут действовать 72 часа, но их могут продлить. Режим ЧП объявили после нападения бандитов на две крупнейшие тюрьмы в стране. В результате бежали тысячи заключённых. Власти намерены их разыскивать.
Новая волна насилия в Порт-о-Пренсе вспыхнула на прошлой неделе, пока премьер-министр Ариэль Анри был в Кении. Он поехал туда, чтобы договориться о развёртывании кенийской полиции на территории Гаити. Это необходимо для борьбы с преступными группировками.
В ответ на это главарь вооружённых банд призвал свергнуть премьера. Он также велел людям не выпускать детей из дома, чтобы они не пострадали.
Между тем жители Порт-о-Пренса продолжают покидать дома из-за перестрелок.
Международная организация по миграции сообщила, что на прошлой неделе всего за три дня из своих районов бежали 15 000 человек.
[Жасмин, жительница Порт-о-Пренса]:
«Мы бежали из района Карфур-Фёй. Нас преследовали вооружённые люди из района Гранд-Равин, который контролируют банды. Я не успела взять ничего, даже нижнего белья».
Людям дают временное убежище в школах и больницах, но многие вынуждены жить прямо на улицах.
[Николас, житель Порт-о-Пренса]:
«Бежав из дома, я живу как животное. Там, где мы спим, не спят даже животные. Ночью мы лежим в тесноте».
Республика Гаити расположена на одноимённом острове. Большую его часть занимает Доминиканская Республика. Её президент Луис Абинадер уже заявил, что страна не станет открывать лагеря беженцев для гаитян.
[Луис Абинадер, президент Доминиканской Республики]:
«Мы никогда не примем (гаитянских) беженцев. Об этом не может быть и речи. Не думаю, что ООН попросит об этом».
Социально-политический кризис длится в Гаити много лет. Ситуация обострилась после убийства президента Жовенеля Моиза и перехода власти к Ариэлю Анри.
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