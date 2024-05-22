Скандал с заражённой кровью: Риши Сунак назвал это «позором для страны»

Выводы отчёта об инцидентах с заражённой кровью, имевших место 40-50 лет назад, стали позором для британского..
Дата загрузки: 2024-05-22
Отчёт подготовила группа во главе с Брайаном Лангстаффом. Согласно её выводам, в 70-х и 80-х годах прошлого века более 30 000 человек в Великобритании получили кровь и продукты крови, заражённые ВИЧ или гепатитом С. Причём, поступало всё от Национальной службы здравоохранения страны.[Риши Сунак, премьер-министр Великобритании]:
«Это день позора для Великобритании. Результаты этого расследования должны потрясти нашу нацию до глубины души».
Брайан Лангстафф вёл расследование шесть лет. Говорит, что масштаб произошедшего – ужасающий.[Брайан Лангстафф, руководитель расследования]:
«К сожалению, заражение произошло потому, что представители власти – врачи, службы крови и сменявшие друг друга правительства – не ставили безопасность пациентов на первое место».
В некоторых случаях продукты крови получали от заключённых в США или других групп высокого риска, которым заплатили за сдачу крови. И такие продукты использовали для лечения детей.
Семьи жертв и выживших годами добивались справедливости, компенсаций и ответов на вопросы. Это их самая недавняя акция памяти в Лондоне.[Даниэлла Эгдгертон, сестра жертвы]:
«Мой брат погиб из-за заражённых продуктов крови. Я просто надеюсь, что сегодня люди найдут некоторое облегчение от страданий, что перед ними извинятся и признают наличие проблемы. Такого больше никогда не должно повториться».
Предполагается, что из 30 тысяч людей, получивших заражённую кровь, около 3000 из-за этого умерли. Также полагают, что некоторых инфицированных так и не удалось выявить.
О начале публичного расследования объявило в 2017 году правительство под руководством Терезы Мэй. Некоторым пострадавшим с тех пор уже выплатили тысячи фунтов компенсации.
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