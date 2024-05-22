Выводы отчёта об инцидентах с заражённой кровью, имевших место 40-50 лет назад, стали позором для британского..

Скандал с заражённой кровью: Риши Сунак назвал это «позором для страны»

Выводы отчёта об инцидентах с заражённой кровью, имевших место 40-50 лет назад, стали позором для британского государства. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. По его словам, вина лежит на министрах, правительственных чиновниках и людях, работавших в сфере здравоохранения.

Отчёт подготовила группа во главе с Брайаном Лангстаффом. Согласно её выводам, в 70-х и 80-х годах прошлого века более 30 000 человек в Великобритании получили кровь и продукты крови, заражённые ВИЧ или гепатитом С. Причём, поступало всё от Национальной службы здравоохранения страны.

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[Риши Сунак, премьер-министр Великобритании]:«Это день позора для Великобритании. Результаты этого расследования должны потрясти нашу нацию до глубины души».

Брайан Лангстафф вёл расследование шесть лет. Говорит, что масштаб произошедшего – ужасающий.

[Брайан Лангстафф, руководитель расследования]:«К сожалению, заражение произошло потому, что представители власти – врачи, службы крови и сменявшие друг друга правительства – не ставили безопасность пациентов на первое место».

В некоторых случаях продукты крови получали от заключённых в США или других групп высокого риска, которым заплатили за сдачу крови. И такие продукты использовали для лечения детей.

Семьи жертв и выживших годами добивались справедливости, компенсаций и ответов на вопросы. Это их самая недавняя акция памяти в Лондоне.

[Даниэлла Эгдгертон, сестра жертвы]:«Мой брат погиб из-за заражённых продуктов крови. Я просто надеюсь, что сегодня люди найдут некоторое облегчение от страданий, что перед ними извинятся и признают наличие проблемы. Такого больше никогда не должно повториться».

Предполагается, что из 30 тысяч людей, получивших заражённую кровь, около 3000 из-за этого умерли. Также полагают, что некоторых инфицированных так и не удалось выявить.

О начале публичного расследования объявило в 2017 году правительство под руководством Терезы Мэй. Некоторым пострадавшим с тех пор уже выплатили тысячи фунтов компенсации.

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